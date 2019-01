Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 12 – 18 ianuarie 2019 – Berbec In prima parte a zilei de 12 ianuarie, momente de calm și confort interior, fuga de stres, abandon al problemelor care le-ar solicita nativilor atenția și i-ar „incarca negativ'. Unii vor avea chef de meditație ca scop recreativ…

- Previziuni Urania pentru perioada 12 – 18 ianuarie 2019 - Berbec In prima parte a zilei de 12 ianuarie, momente de calm și confort interior, fuga de stres, abandon al problemelor care le-ar solicita nativilor atenția și i-ar „incarca negativ”. Unii vor avea chef de meditație ca scop recreativ sau curativ.…

- Previziuni Urania pentru perioada 8 – 14 decembrie 2018. Mercur va intra in Sagetator. Berbec In prima parte a zilei de 8 decembrie, interes pentru chestiunile de principiu, pentru stabilirea opțiunilor și atașamentelor adecvate nevoilor lor. Dorința Berbecilor va una protectiva, ei nedorind sa se lase…

- Previziuni Urania pentru perioada 1 – 7 decembrie 2018. Luna Noua in Sagetator Berbec In prima parte a zilei de 1 decembrie, activitati profesionale curente. Discrete tulburari digestive; nevoia de a urma o dieta, un regim sau o alimentatie care sa le protejeze organismul. Intre 1 decembrie, dupa ora…

- Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 noiembrie. Soarele va intra in zodia Sagetatorului. Luna Plina in Gemeni Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 noiembrie – Berbec Intre 17 si prima parte a zilei de 18 noiembrie, rastimp placut, in care Berbecii vor dori sa se izoleze de factorii de stres,…

- HOROSCOP Urania pentru perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2018. Mercur va intra in zodia Sagetatorului. Venus se va intoarce in zodia Balanței HOROSCOP Berbec Intre 27 octombrie și inceputul zilei de 29 octombrie, nativii pot sa se exprime liber și cu spontaneitate; ei pot fi convingatori,…

- Previziuni Urania pentru perioada 27 octombrie – 2 noiembrie 2018. Mercur va intra in zodia Sagetatorului. Venus se va intoarce in zodia Balanței Berbec Intre 27 octombrie și inceputul zilei de 29 octombrie, nativii pot sa se exprime liber și cu spontaneitate; ei pot fi convingatori, persuasivi și…