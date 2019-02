HOROSCOP URANIA 9-15 FEBRUARIE: Cumpene amoroase, cheltuieli peste buget şi probleme de sănătate HOROSCOP Urania pentru perioada 9 - 15 februarie. HOROSCOP BERBEC. Intre 9 și 11 februarie, in zorii zilei, perioada plina de energie, dar și de provocari. Nativii vor avea destule motive sa se agite și, eventual, sa se enerveze sau sa oboseasca alergand de colo-colo, trudind la locul de munca sau ingrijorandu-se pentru chestiunile mai importante din viața și cariera lor. Pe 11 februarie, Mercur va intra in zodia Peștilor, semn in care va ramane pana pe 17 aprilie a.c., permițandu-le o buna comunicare cu sectoarele ascunse din alcatuirea lor (amintiri, subconștient, trairi secrete).… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

