BERBEC

Intre 5 și 7 octombrie dimineața, nevoia de a rezista intr-o confruntare publica sau de a-și pastra atu-urile in cazul in care nativul are o funcție sau o responsabilitate publica.

Intre 7 octombrie, dupa ora 06:43′, și seara zilei de 9 octombrie, posibilele informații referitoare la prieteni ii pot surprinde pe nativi prin ineditul situației sau prin latura umana pe care o vor pune in evidența in ceea ce-i privește pe aceia; ipostaze de viața la care nativul poate asista ca martor sau la care poate participa alaturi de un cunoscut sau de un grup de apropiați.