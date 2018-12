HOROSCOP URANIA 31 DECEMBRIE 2018 - 5 IANUARIE 2019: Cumpene pentru multe zodii la trecerea dintre ani

Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 29 decembrie 2018 – 4 ianuarie 2019. Marte va intra in zodia Berbecului. Berbec Intre 29 și 31 decembrie, in zori, provocari parteneriale care il vor obliga pe nativi sa faca un efort de diplomație, de politețe și de abilitate. Intre 31 decembrie, dupa ora 03:23‘, și…

- HOROSCOP URANIA. Previziuni astrologice pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2018. Neptun revine la mersul direct - Careu in T puternic pe semnele Fixe Previziuni Urania pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2018: HOROSCOP URANIA BERBEC. Intre 24 și 25 noiembrie dimineața, disponibilitate pentru…

- Previziuni astrologice pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2018. Neptun revine la mersul direct – Careu in T puternic pe semnele Fixe Previziuni Urania pentru perioada 24 – 30 noiembrie 2018: Berbec a Intre 24 și 25 noiembrie dimineața, disponibilitate pentru exprimarea pe cale verbala, pentru a face…

- Berbec Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii…

- BERBEC - Crezi ca ai avut o perioada stresanta pana acum, intreaba girly.ro. Ceea ce urmeaza este și mai rau. Incepi o noua perioada a vieții tale, insa nimic nu iți merge așa cum ți-ai dori. Ai ghinion pe toate planurile și nu reușești sa duci niciun plan pana la final. Pregatește-te pentru o perioada…

- BERBEC - Vei avea o luna de coșmar. Nimic nu iți va merge bine iar lucrurile vor ajunge din ce in ce mai rau. Incearca sa ai grija de tine și de sanatatea ta. Vei avea probleme in toate relațiile din viața ta. Iți propunem sa iei o pauza și sa te gandești bine la perioada care urmeaza. GEMENI -…