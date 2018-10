Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 20 – 26 octombrie. Soarele va intra in zodia Scorpionului. Luna Plina in Taur. Berbec Intre 20 și 22 octombrie dimineața, nativii se pot lasa in voia gandurilor, a viselor sau a visurilor, a proiecțiilor in timp, in trecut (amintiri) sau in viitor (reverii, planuri,…

- Berbec Intre 28 și 29 septembrie dupa-amiaza, posibile destabilizari financiare ori numai teama nativilor de a nu fi pacaliți. Intre 29 octombrie, dupa ora16:26, și 1 octombrie, seara, buna capacitate de comunicare cu frații, vecinii, cunoscuții ocazionali. Șansa de a afla lucruri utile și necesare…

- Previziuni Urania pentru perioada 25 – 31 august 2018. Luna Plina in Pești. Berbec Intre 25 și 26 august dimineața, surprize neplacute de la prieteni. Unele cunoștințe pot vorbi, pot acționa intr-un fel care le va displace Berbecilor ori aceia vor trece prin clipe stranii de viața care se pot reflecta…

- Previziuni Urania pentru perioada 4 – 10 august 2018. Luna Neagra va intra in zodia Varsatorului. Venus va intra in zodia Balanței. Berbec Intre 4 și 6 august, in zorii zilei, posibile evenimente neprevazute cu consecințe financiare. Mecanismul de redresare baneasca va cunoaște alterari din seara zilei…

- Previziuni Urania pentru perioada 28 iulie – 3 august 2018. Saptamana fara evenimente astrologice deosebite. Berbec Intre 28 și 30 iulie noaptea, situații mai puțin obișnuite in care nativul se poate afla din cauza unui prieten; ipostaze de viața care uimesc, privitoare la relația lor cu unii cunoscuți,…