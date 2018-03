Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 17 – 23 martie 2018. Luna Noua in Pești, Soarele va intra in zodia Berbecului, Echinocțiul de primavara. Berbec Pe 17 martie, nativii vor simți nevoia sa se odihneasca, sa se extraga din tumultul vieții de fiecare zi și sa se izoleze de factorii de stres cotidieni.…

- Taxa de mediu pe mașini are drept scop reducerea importurilor second hand, din cauza carora a crescut numarul de rable in Romania, scrie libertatea.ro. Peste 630.000 de masini vechi au fost inmatriculate anul trecut, iar fenomenul ar putea lua amploare in 2018. Peste 120.000 de masini au fost omologate…

- ”Stramoșii noștri atlanți erau foarte diferiti de omul actual, mai mult decat isi poate imagina cineva ale carui cunostinte se marginesc doar la lumea sensibila. Aceasta deosebire se refera nu numai la aspectul exterior, ci si la facultatile spirituale. Cunoștințele lor tehnice si intreaga lor cultura…

- Luna Noua este in conjunctie cu Chiron, vindecatorul de rani. Chiron a fost in Pesti de 8 ani pana acum si va parasi zodia Pestilor pentru a se muta in Berbec incepand din 18 aprilie 2018. Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- Hidrologii au emis avertizari cod galben de inundatii pe rauri din 13 judete si cod portocaliu de inundatii pe raurile din doua judete, incepand de vineri pana saptamana viitoare, interval in care, din cauza zapezii si a ghetii topite, vor fi scurgeri pe versanti, torenti, paraie, viituri pe raurile…

- Berbec In dimineața zilei de 10 martie, inițiative destul de radicale: Berbecii, mai ales cei nemulțumiți de felul in care se desfașoara viața sau activitatea lor profesionala, vor incerca sa-și schimbe stilul de viața sau preocuparile in așa el incat ei sa apara intr-o lumina mai buna care sa le puna…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, vineri, ca informatiile privind anchetarea sa in Brazilia pentru spalare de bani sunt false si ca nu a fost chemat la audieri, comentand, ironic, ca l-au prins "vanzand portocale pe plaja". "Inteleg ca este o suparare si trebuie sa incalzeasca ciorba. Au incalzit-o,…

- Indiferent ca vrei sa urmezi un regim alimentar de durata sau vrei doar sa scapi de cateva kilograme in plus, modul in care slabesti trebuie sa fie unul sanatos. Dietele minune care promit silueta ideala intr-un timp record nu numai ca nu exista, insa adoptarea unor principii gresite de slabit iti poate…

- Aceasta este o saptamana cu totul speciala din punct de vedere astral datorita unor aspecte si conjunctii atipice, cum sunt Mercur, Venus si Chiron in Berbec dar si intrarea lui Jupiter retrograd pana in iulie, planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Toate acestea isi fac simtita…

- Meteorologii fac o prognoza de ultim moment. Specialistii ne anunta cum va fi vremea in primele trei zile ale saptamanii care urmeaza. Desi in usoara crestere, temperaturile din urmatoarele zile raman sub cele obisnuite pentru inceputul lunii martie. Precipitatiile nu vor lipsi, sub forma de ploaie…

- Horoscop Mihai Voropchievici martie 2018 Berbec: Are protecție totala toata luna martie, sunt feriți de toate forțele malefice. Taur: O luna de așteptare, un an hotarator sa aiba rabdare, deoarece norocul este doar pentru cei care au rabdare. Gemeni: Sunt schimbatori, sa abordeze toate…

- Berbec In dimineața zilei de 3 martie, activitate de rutina la locul de munca; posibila stare organica dezagreabila din cauza unei digestii proaste sau a neliniștii care le alunga buna dispoziție. Intre 3 martie, dupa ora 10:21′, și 5 martie, la amiaza, dorința sau macar, tendința de a stabili relații…

- Horoscopul lunii martie 2018 va fi marcat de nu mai puțin de 10 evenimente astrologice majore: • 2 martie – Luna Plina in zodia Fecioara; • 6 martie – Mercur intra in zodia Berbec; • 7 martie – Venus intra in zodia Berbec; • 9 martie – Jupiter intra in “mers retrograd” in zodia Scorpion; • 17…

- Vremea se imblanzeste in prima zi de primavara. Viscolul care a inchis drumurile nationale si judetene s-a potolit. Dobrogea este sub Cod Portocaliu de temperaturi foarte scazute pana vineri, 2 martie.

- Gerul afecteaza în continuare Clujului, fiind temperaturi de iarna siberiana. Miercuri, 28 februarie, maxima zilei va fi de -5 grade, iar minima va ajunge la -16 grade. În prima parte a zilei ar putea ninge, iar în rest va fi înnorat. Joi,…

- Ninsoarea va deveni abundenta in Capitala pe parcursul zilei de luni, vantul se va intensifica pana la viteze de 60...65 km/h si va fi viscol temporar puternic, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Grosimea stratului…

- Un aradean a crezut ca se procopsește, dupa ce a dus la fier vechi mai multe obiecte pe care le-a gasit. Nu s-a gandit nicio secunda ca iși risca viața, dar și pe cea a semenilor. Norocul lui a fost ca oamenii cu care a interacționat au judecat corect și au sunat de urgența la 112.

- Berbec Intre 24 și 25 februarie, dimineața, nativii pot fi provocați in contextul unor dialoguri aprinse, la schimburi de cuvinte și controverse. Este indicat sa nu se alimenteze cu nervi și subiectivism divergențele de opinii. Berbecii ar putea fi obligați sa fac dovada competenței sau a abilitații…

- Previziuni Urania pentru perioada 24 februarie – 2 martie 2018. Luna Plina in Fecioara. Berbec Intre 24 și 25 februarie, dimineața, nativii pot fi provocați in contextul unor dialoguri aprinse, la schimburi de cuvinte și controverse. Este indicat sa nu se alimenteze cu nervi și subiectivism divergențele…

- Descopera ce-ți prezic astrele pentru saptamâna care urmeaza! Berbec Întâlnirile cu prietenii și rudele continua în primele doua zile ale saptamânii, dupa care Soarele în Pești devine neutru pentru voi. Asta nu înseamna ca nu ofera oportunitați…

- Berbec Este un moment bun pentru a-ti face planuri de viitor, pentru ca stai foarte bine la capitolul finante. Citeste si Ce iti aduce anul Cainelui de Pamant Daca ai de gand sa faci o investitie majora, nu ezita sa te consulti cu partenerul de viata sau cu familia ta. Cel mai…

- Venus, Micul Benefic sau Planeta Iubirii, va tranzita semnul Pești incepand cu data de 11 februarie și pana pe 7 martie. Acest aspect astrologic imprima o energie pozitiva asupra zodiilor, atat pe parte sentimentala, cat și pe parte financiara. Venus este cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar…

- HOROSCOP URANIA 10-16 FEBRUARIE Berbec Intre 10 și 11 februarie dimineața devreme, Berbecii vor dezvolta de ambiții și dorințe, intens resimțite, privitoare la felul in care iși pun in aplicare dorințele, visurile și speranțele. Unii vor dori mai mult de la viața, alții vor trudi pentru a crea cadrele…

- Previziuni Urania pentru perioada 10 – 16 februarie 2018. Venus va intra in Zodia Peștilor. Luna Noua in Varsator. Eclipsa parțiala de Soare. Berbec Intre 10 și 11 februarie dimineața devreme, Berbecii vor dezvolta de ambiții și dorințe, intens resimțite, privitoare la felul in care iși pun in aplicare…

- Presarate printre partiile de ski, patinoare si traseele de bob din locul de desfasurare a Olimpiadei de Iarna de la Pyeongchang, se afla centre de evacuare subterane. Amplasamentele exacte sunt secrete, dar ele simbolizeaza frica resimtita de oficialitatile sud-coreene in timp ce lucrau la centrul…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Trei dintre cele mai mari banci din Statele Unite au anuntat ca nu le vor mai permite clientilor sa achizitioneze bitcoin cu cardurile de credit. Decizia a fost luata dupa ce moneda a avut o saptamana de fluctuatii brutale, care au dus la scaderea valorii monedei digitale cu pana la 50%, potrivit Wall…

- Previziuni Urania pentru perioada 3 – 9 februarie 2018. Varsatorul este eroul saptamanii Berbec Pe 3 februarie, discrete stari de indispoziție organica, plictiseli la locul de munca. Intre 3 februarie, dupa ora 23:47′, și 6 februarie dimineața, tendința de a tempera ostilitațile sau de a nu „da apa…

- Horoscopul lunii februarie 2018 este marcat de 4 evenimente astrologice importante: 11 februarie: intrarea planetei Venus in zodia Pești. Venus va parasi zodia Pești in ziua de 7 martie. 15 februarie: Luna Noua in zodia Varsator; 18 februarie: intrarea planetei Mercur in zodia…

- Inceputul acestui an a adus dupa sine o adevarata bomba in showbiz. Mai exact, unul dintre cele mai sudate cupluri ale lumii artistice este istorie, iar cantarețul care, nu cu mult timp in urma spunea ca soția lui este femeia perfecta, și-a și gasit o amanta.

- Horoscopul saptamanii 29 ianuarie -4 februarie 2018 este marcat de 3 evenimente astrologice importante care vor avea loc in ultima zi de Gerar. Luna Albastra din data de 31 ianuarie; Eclipsa totala de Luna din 31 ianuarie; Intrarea planetei Mercur in zodia Varsator, in data de…

- Horoscop 25 ianuarie 2018. Balanțele acționeaza pe baza unui impuls, deși nu le sta in fire sa faca asta Horoscop 25 ianuarie 2018 – Berbec Exista riscul de a trece la acțiune fara sa stai pe ganduri, deși vei avea suficient timp ca sa iți dai seama ca e o imprudența chiar și pentru tine. Horoscop 25…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera forțele risipite in ultima vreme. In zorii zilei de 20 ianuarie, Soarele va intra in zodia Varsatorului și va incepe sa le influențeze relațiile…

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- Administrația Trump cantarește argumentele pro și contra unei posibile lovituri asupra Coreei de Nord iar intenția pare a fi strans legata de posibile teste nucleare ce urmeaza a fi lansate in viitor, se arata intr-un raport.

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- Berbec. Un an bun in care vei renunta la partenerii care te limiteaza si nu iti ofera nimic. 2018 este potrivit pentru investitii financiare si pentru o schimbare de functie. Taur. Sanse foarte mari sa scapi de singuratate. Jupiter te va ajuta sa cunosti o persoana importanta sau sa oficializezi…

- HOROSCOPUL LUNII IANUARIE 2018. Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii ianuarie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in…

- Horoscopul lunii ianuarie 2018 este marcat de cateva evenimente importante care vor aduce schimbari majore pentru toate zodiile. Ianuarie va incepe cu o Luna Plina in zodia Rac (semn al familiei, tradiției, generozitații) și se va incheia cu o Luna Plina in zodia Leu (semn al iubirii, creativitații…

- Ca in fiecare an, ierarhul Tomisului, IPS Teodosie, a transmis constantenilor, in ajunul Craciunului, multa sanatate, bucurii si pace launtrica, sarbatori cu belsug in inimi si in case. "Iata ne si la sarbatoarea Nasterii Domnului a anului 2017. Noi, cei ce suntem aici, in preajma pesterii Sfantului…

- Moment amuzant, surprins pe strazile Capitalei. Se pare ca un șofer a decis sa plimbe puțin Pomul de Craciun prin oraș. Mai in gluma, mai in serios, acesta a pus bradul intr-un ghiveci, in portbagajul mașinii, in vederea tuturor.Imaginea a fost surprinsa de un martor ocular.

- Inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Prin urmare, pe 21 decembrie va fi cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata noptii va avea o valoare maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In emisfera sudica…

- HOROSCOP: 3 cupluri se vor desparți in aceasta saptamana in urma solstițiului de iarna. Soarele in Capricorn va determina zodiile sa fie mult mai conștiente de dorințele lor, dar și mai preocupate de viitor. Astfel, acestea iși vor da seama ca relația in care se afla nu are niciun viitor și ca trebuie…

- Evenimentul astral care se remarca in saptamana 18-24 decembrie 2017 este cel de Luna Noua din semnul Sagetatorului care se perfecteaza luni. Acest lucru marcheaza debutul unei perioade in care ni se ofera oportunitatea de a explora lucruri noi, de a face descoperiri și de a ințelege unele lucruri…