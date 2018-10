Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Intre 6 și 8 octombrie dimineața, chef de distracție sau de satisfacții rezultate prin valorificarea insușirilor personale cum ar fi sportul, unde placerea competiției, regruparea intențiilor și preocuparilor in jurul nevoii de antrenament, de pregatire fizica și psihica, intrecerea…

- Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 octombrie 2018. Luna Noua in Balanța. Mercur va intra in zodia Scorpionului Berbec Intre 6 și 8 octombrie dimineața, chef de distracție sau de satisfacții rezultate prin valorificarea insușirilor personale cum ar fi sportul, unde placerea competiției, regruparea…

- Previziuni Urania pentru perioada 1 – 7 septembrie 2018. Mercur va intra in zodia Fecioarei Ce ne rezerva astrele in urmatoarea saptamana, aflam de la Urania: Berbec Intre 1 și 2 septembrie dimineața, calcule banești, efort de stabilizare materiala prin economie, bun plasament, studiul pieței. Intre…

- Un inginer roman a fost rapit, pe 14 iulie, in Libia, de o grupare terorista necunoscuta! La mai bine de o luna de la dispariția sa, romanul apare intr-o inregistrare alaturi de un barbat, in timp ce pe fundal se afla alte doua persoane inarmate. In inregistrare, rapitorii nu cer nicio suma de bani,…

- Un inginer roman a fost rapit, pe 14 iulie, in Libia, de o grupare terorista necunoscuta! La mai bine de o luna de la dispariția sa, romanul apare intr-o inregistrare alaturi de un barbat, in timp ce pe fundal se afla alte doua persoane inarmate. In inregistrare, rapitorii nu cer nicio suma de bani,…

- Ca urmare a precipitatiilor lichide inregistrate, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale COTELOR DE ATENTIE pe…