HOROSCOP. Scorpion

Intr-o continua cautare a sufletului pereche, Scorpionii ar putea descoperi cu surprindere ca acesta e la doar cațiva pași distanța, scrie observator.tv. Insa pentru asta trebuie sa deschida bine ochii, lucru nu tocmai ușor de facut intr-o lume cu multe posibilitați și tot la fel de multe tentații. Momentul zero ar putea veni mai repede decat iși imagineaza nativii din Scorpion, pesimiști de profesie in timpul liber. Norocul bate insistent la ușa și trebuie puțin curaj pentru a deschide, mai ales ca acesta are bizarul obicei de a veni neanunțat, in cele mai nepotrivite…