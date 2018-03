Horoscop ţigănesc aprilie 2018. Se petrec evenimente fabuloase în vieţile nativilor de apă Horoscop țiganesc aprilie 2018 – previziuni pentru fiecare zodie PUMNAL – BERBEC: Viața te pune pe drumuri. Ai de facut alegeri serioase din punct de vedere profesional. Trebuie sa te concentrezi foarte mult asupra carierei. COROANA – TAUR: Pentru tine luna aprilie poate fi luna in care sa ai parte de cele mai importante revelații. Se schimba multe lucruri in viața ta. Va fi bine, vei fi mai fericit. SFEȘNIC – GEMENI: Multe batai de cap iți da munca. Tocmai de asta trebuie sa faci o pauza. In luna aprilie ești nevoit sa iți dai un restart. Nu se mai poate așa! ROATA… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

