Horoscop TAROT saptamana 13-18 august 2019. Mesajele CARTILOR DE TAROT pentru cele 12 zodii

- Sfarsitul anului 2019 vine cu vești extraordinare pentru anumiți nativi! Unele zodii vor fi extrem de norocoase și se vor bucura de protecție divina! Mulți vor crede ca le-a pus Dumnezeu mana in cap, iar veștile excelente vor aparea la tot pasul!

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Iata care este mesajul saptamanii…

- Horoscop 30 iunie 2019 Berbec Berbecii pun prea multa presiune pe ei, in special atunci cand lucrurile nu merg bine. De regula, motivele unui eșec sunt complexe, iar a lua toata vina pe umeri nu ajuta la nimic. Incearca sa privești situația la rece și sa sa ceri sfatul unui prieten apropiat, in care…

- Berbecii ar putea trece prin momente dificile in relația cu persoana iubita. Uneori, visele avute in comun se destrama fara niciun sunet, lasandu-i pe ambii parteneri cu un sentiment copleșitor de frica.

- Horoscop TAROT. Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora.

- HOROSCOP BERBEC: Trebui sa se relaxeze, sa nu-și mai faca griji pentru apropiații sai pentru ca toți au o stare de sanatate foarte buna, dar ei sunt agitați și incearca sa salveze pe toata lumea. HOROSCOP TAUR: Taurul intra intr-o saptamana in care vin schimbari frumoase asupra lui, se produce…

- HOROSCOP BERBEC. Pentru Berbeci saptamana viitoare aduce multa munca. Atenție la acte luni! Marți, miercuri și joi au parte de aspecte bune legate de activitatea profesionala, dar și de bani. Trebuie sa țineți cont ca in weekend se formeaza aspecte foarte bune pentru distracții alaturi de prieteni.…