HOROSCOP SPIRITUAL 2019. Care sunt lecţiile, provocările şi recompensele pentru SPIRIT în 2019 ÎN FUNCŢIE DE ZODIE! Pamantul este ca o scoala. Spiritul tau a ales sa se inroleze in aceasta dimensiune ca sa invete lectii pe care in lumea spiritelor nu le poate invata rapid. Felicita-te pentru curajul necesar de a pleca din confortul in care sa te simti una cu intregul, cu tot ceea ce este si sa alegi sa experimentezi senzatia de separare in timp ce iti urmaresti lucrurile de facut. Un suflet intelept este cel ce invata repede din ce experimenteaza. Inclusiv bucuria este o lectie de viata pe care un suflet o poate avea de trait si invatat. Viata pe Pamant prezinta continuu provocari si cei ce invata rapid… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

