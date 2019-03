Horoscop special Mariana Cojocaru: Zodiile binecuvântate în primăvara anului 2019 Femeia Taur

Nativele zodiei Taur vor simti ca il prind pe Dumnezeu de picior. Dupa ce timp de multi ani au fost nevoiti sa traiasca avand multe lipsuri financiare, norocul incepe sa le surada in anul 2019. Este o perioada extrem de buna pentru ei pentru a-si gasi locul de munca dorit. Anumite promovari sau chiar si niste mosteniri ii vor ajuta sa se echilibreze pe plan financiar si sa duca o viata mult mai buna din acest punct de vedere. Mai mult decat atat, alti nativi ai zodiei Taur pot sa dea lovitura si in afaceri, iar faptul ca sunt extrem de seriosi la locul de munca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

