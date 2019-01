Stiri pe aceeasi tema

- Femeia Taur Nativele zodiei Taur vor simti ca il prind pe Dumnezeu de picior. Dupa ce timp de multi ani au fost nevoiti sa traiasca avand multe lipsuri financiare, norocul incepe sa le surada in anul 2019. Este o perioada extrem de buna pentru ei pentru a-si gasi locul de munca dorit.…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, intr-un interviu difuzat duminica seara de Romania TV, ca este un om care crede in Dumnezeu si nu ii este teama, pentru ca atat timp cat are constiinta ca nu face lucruri gresite, nu ii e teama. Dancila a mai spus ca are ”o datorie fata de femeile din Romania”…

- Viceguvernatorul Bancii Naționale a Moldovei, Cristina Harea, a participat marți, 27 noiembrie 2018, la conferința "Inovații care transforma businessul", organizata la Chișinau, de Echipa Consultanța pentru Micul Business BERD Moldova și alți parteneri

- "M-au calcat in picioare, au venit peste mine la gard. Pacat de slujba asta care a fost asa de frumoasa, de ce asa proasta organizare. Daca nu venea un jandarm muream acolo", a spus o femeie care s-a plans ca a fost calcata in picioare de alte persoane care s-au imbulzit sa intre in Catedrala Mantuirii…

- In caz ca va intrebati, nu toti barbatii sunt evitanti emotional sau afemeiati. Exista o lista intreaga de motive pentru care raman single si, cunoscandu-le, poate reusim sa intelegem mai bine anumite situatii. Teama de relatie Poate a trecut printr-un divort sau poate a crescut intr-o familie toxica,…

- Zambetele ne aduc bucurie și au chiar și beneficii pentru sanatate. Cine zambește mult are șanse mai puține de a suferi de depresie, poate avea un sistem imunitar mai puternic și este cu siguranța mai puțin afectat de stres. Insa dincolo de aceste lucruri mai mult sau mai puțin cunoscute, azi ți-am…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca site-ul sau va fi insiponibil in seara zilei de sambata, 13 octombrie, timp de trei ore, din cauza unor operatiuni de mentenanta. „Sambata, 13 octombrie 2018, in intervalul orar 21:00-24:00, portalul ANAF…

- Data de 14 octombrie este extrem de importanta pentru toți romanii. In aceasta zi sfanta este praznuita Sfanta Cuvioasa Parascheva, cunoscuta și sub numele de Paraschiva, este o sfanta venerata in Biserica Ortodoxa Romana și in alte biserici de rit oriental, sfanta patroana a Moldovei.