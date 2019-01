HOROSCOP SPECIAL: De ce plac zodiile în funcţie de zodie Te-ai intrebat de ce ești placut de ceilalți nativi ai zodiacului in funcție de zodie? Afla de ce te plac zodiile in funcție de zodia ta. Berbec Nativii zodiei Berbec sunt placuți de catre ceilalți nativi ai zodiacului tocmai din cauza hotararii de care dau dovada, ambiție, dar și din cauza curajului pe care il poseda și a faptului ca acești oameni nascuți sub semnul Berbecului sunt mereu activi și mereu gata de a se antrena intr-o noua activitate. NativiiBerbec sunt placuți de catre ceilalți nativi aitocmai dinhotararii de care dau dovada, ambiție, dar și dincurajului pe care il poseda și a faptului ca acești oameni nascuți sub semnulsunt mereu activi și mereu gata de a se antrena intr-o noua activitate. Taur Taurii sunt placuți de catre ceilalți nativi ai zodiacului din cauza echilibrului de care dau dovada in situații limita,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net Taurii sunt placuți de catre ceilalți nativi aidinechilibrului de care dau dovada in situații limita,…

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Tu iubești primavara, iar momentul din an cel mai oportun pentru a imbraca rochia alba, este primavara in luna martie. Nativul zodiei Berbec este foarte minuțios in alegerea ornamentelor și mai ales in stabilirea datei perfecte pentru nunta. Taur Nativul zodiei Taur este…

- Berbec Nativii zodiei Berbec au un temperament foarte deschis spre nou, sunt lideri innascuti, reușind sa se impuna in fața celor din jurul lor și fac ca aceștia sa le poate ințelege și accepta ideile. Berbecii au un temperament sangvinic, reușesc sa treaca de orice problema intampina in calea…

- In afaceri lucrurile sunt bine asezate, in urmatoarea perioada, unii nativi vor avea de castigat sume generoase de bani, dar doar cu efort si perseverenta. Horoscop 6 ianuarie 2019 Berbec Berbecii, in aceasta zi, au nevoie de timp pentru a se gandi serios la o situatie amoroasa.S-ar…

- La capitolul bani nativii zodiei Balanta nu stau prea bine. Tocmai din acest motiv este posibil sa apara mici discutii acasa sau la locul de munca! Horoscop 27 decembrie 2018. O zi cu multe surprize în dragoste pentru unii nativi si multa bucurie în familie. Este o perioada perfecta…

- Horoscop 15 decembrie 2018. O zi benefica relatiilor personale. Acordati timp celor dragi, mai ales în prag de sarbatori. Faceti o vizita rudelor, depanati amintiri si bucurati-va de aceste clipe, împreuna. Unii nativi au sansa de a-si depasi performantele, lucru apreciat nespus de superiori.…

- Horoscop 12 noiembrie 2018. Vin momente cruciale în dragoste, în care se iau decizii importante cu privire la viitor. Va fi totul sau nimic, iar cine vrea o relație serioasa trebuie sa-și asume și responsabilitați. Pe plan profesional vor fi bani în plus la salariu, însa…

- Horoscop 8 noiembrie 2018 Berbec Berbecii se vor intoarce in timp, astazi, datorita unei vechi pasiuni arzatoare. O dragoste din adolescenta, poate chiar prima dragoste, se va intoarce in viata voastra, iar asta va va trezi sentimente pe care le-ati suprimat de foarte multa vreme. Nu va cenzurati…

- Oamenii au devenit mai reticenti in a semna credite pe termen lung cu dobanda variabila. Bancile ajung acum sa raporteze cerere scazuta si pentru Prima Casa. Pe langa dobanzi, si scumpirile din piata imobiliara au pus clientii in asteptare. Imprumutul mediu pe care bancile il acorda prin Prima Casa…