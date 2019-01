Horoscop sexual. Ce note au la pat zodiile masculine

Esti curioasa ce spun astrele despre calitatile partenerului tau atunci cand vine vorba de amor? Iata care sunt cei mai buni barbați la pat, in funcție de zodie. Berbec: nota 7 Este cel mai grabit barbat in pat. Oare cate femei pot ajunge la orgasm inaintea lui? Odata ce a ejaculat, berbecul cade lat, iar tu risti sa ramai nesatisfacuta. Taur: nota 10 Felicitam Taurul pentru libidoul sau de fier. Are mereu chef de sex si, ghici ce? Poate rezista o noapte intreaga. Este foarte energic. In plus, stie sa atinga o femeie ca nimeni altul. Gemeni: nota 9 Te duce cu vorba in patul lui, oricat de timida…