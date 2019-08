Program Inspire Cinema Craiova Mercur 30 August – 5 Septembrie

It Chapter Two / It: Capitolul 2 Avanpremiera Regia: Andrés MuschiettiCu: Finn Wolfhard, Bill Skarsgård, Jessica Chastain, James McAvoy, Sophia LillisGen Film: Horror, ThrillerDurată: 174 minRating: N15 Răul revine la suprafață în Derry sub îndrumarea regizorului Andy Muschietti… [citeste mai departe]