BERBEC

Luna septembrie nu va fi nici prea buna, dar nici prea rea pentru tine pe plan sentimental. Nu ai timp de pierdut, așadar nu te vei juca de-a dragostea indiferent de statutul tau. Daca ești implicat intr-o relație serioasa, analiza va fi cuvantul cheie in rezolvea oricaror potențiale probleme din cuplu. Daca ești singur, ești mai pasional decat de obicei și ai tendința de a reveni la sentimente mai bune in ceea ce privește foștii tai parteneri.



Vei avea rezultate bune in luna septembrie pe plan financiar și in cariera, dar asta doar daca iți stabilești ținte exacte.…