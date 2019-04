Stiri pe aceeasi tema

- Nativul Berbec, pentru ca despre acesta este vorba, va trai cele mai speciale momente, iar anul acesta sarbatorile pascale vor fi si mai speciale pentru el, scrie spynews.ro. Citeste si Horoscop weekend 27-28 aprilie 2019. O zodie baga mana adanc in buzunar Nativul Berbec va afla chiar…

- BERBEC - Aventurin roșu. Iți va oferi incredere și entuziasm.TAUR - Agaț de foc. Iți va oferi putere și stabilitate.GEMENI - Apatit galben. Iți ofera increderea de a-ți urma visurile.RAC - Apatit albastru.

- Zodia poate spune multe despre noi, chiar si puterea magica cu care ne-am nascut!BerbecBerbecul este curajos si puternic.Cei nascuti sub acest semn au capacitatea de a activa si de a reincarca amulete puternice si talismane deoarece detin forta primaverii.

- Horoscop. BERBEC - Amintește-ți cine ești cu adevarat. Aprinde-ți pasiunile și urmeaza-ți dorințele. Este luna renașterii tale.Horoscop. TAUR - Asculta-ți trupul. Eșți o luptatoare. Nu te lasa distrasa de cei din jur și concentreaza-te pe pasiunile tale.

- Vrei sa afli daca in viața viitoare vei avea mai mult noroc sau pur și simplu ești curioasa daca vei ajunge un delfin, o omida sau daca vei duce, la propriu, o viața de caine? Iata in ce te vei reincarna in funcție de zodie.

- BERBEC - Un antrenament sportiv ușor. Te trezești cu multa energie, pe care trebuie sa o consumi.TAUR - Un mc dejun sanatos. Face parte dintr-o rutina sanatoasa, de care ai nevoie.GEMENI - Cateva minute de meditație.

- Esti epuizat inca din a doua luna din 2019? Poate ai nevoie de o vacanta sau poate nu. Astrele au decis care sunt lunile de concediu favorabile pentru fiecare zodie in parte. Asa ca nu mai sta pe ganduri si fa-ti deja rezervarile in luna pe care horoscop vacanta 2019 ti-o indica.

- BERBEC - La final de noiembrie 2019. Este perioada perfecta pentru tine.TAUR - La final de iunie 2019. Vara e chiar dupa colț.GEMENI - La inceputul lui februarie 2019. Ai nevoie de o evadare.RAC - La inceputul lui martie 2019. Sarbatorește primavara intr-o alta țara.