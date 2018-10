Horoscop Scorpion. Totul despre barbatul Scorpion. Totul despre femeia Scorpion

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) Cu toții știm faptul ca nativii din zodia Berbec sunt destul de impulsivi, iar acest lucru le dicteaza și acțiunile. Atunci cand sunt nevoiți sa ia o decizie, o vor lua in funcție de ceea ce le dicteaza inima in acel moment. Taur (21 aprilie – 20 mai) Taurii…

- Intram in zodia Scorpionului incepand din 24 octombrie, deci pregateste-te pentru o luna a misterelor, secretelor, scormonitului in propriile umbre dar si in ale persoanei dragi. Ce va iesi? Vom trai si vom vedea fiecare! Luna plina in Taur de Marti va pune lumina pe siguranta fizica…

- Scorpionii sunt considerați a fi zodii extrem de puternice, fie ca vorbim de cariera, fie ca este vorba de viața de cuplu. Sunt considerate semne zodiacale puternice deoarece sunt guvernate de catre planeta Pluto, planeta de putere, precum și de catre Marte, care este planeta care confera energie Pugilistului,…

- Astra a plecat victorioasa in deplasarea de pe terenul Concordiei Chiajna, scor 0-3, si ramane neinvinsa in acest sezon de Liga 1 Betano, dupa sase etape. Silviu Balaure a semnat reusita partidei cu o scarita in vinclu de pe partea stanga, si i-a dedeicat golul fostului sau...

- Scorpionii sunt firi care, atunci cand iși pun ceva in minte, nimeni nu ii poate intoarce din drum. Intuiția lor este una desavarșita și pot vedea dincolo de maștile afișate de oameni. Uite cum arata o relație cu un Scorpion: – nu te juca niciodata cu sentimentele lor, caci sunt foarte razbunatori.…

- BERBEC-SCORPION Berbecii si Scorpionii vor reusi cu greu sa gaseasca un echilibru. Conflictele pot sa apara din senin, si asta pentru ca ambele semne sunt foarte orgolioase si dornice sa detina suprematia in relatie. In plus, firea independenta a Berbecilor va intra in conflict cu nevoia obsesiva…