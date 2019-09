Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care cursa dumneavoastra ajunge la destinație cu o intarziere de peste trei ore, puteți cere liniei aeriene compensații cuprinse intre 250 de euro și 600 de euro, in funcție de lungimea zborului. Avionul dumneavoastra trebuia sa aterizeze la Roma la ora 9.00. E insa 12.00 și abia acum roțile…

- CAPRICORN – Incearca sa faci azi un exercitiu: trage o linie pe o foaie de cate ori folosesti cuvantul nu si ai sa fii uimit de rezultate. Daca ai incepe de azi sa eviti ca orice fraza sa contina negatii, ai vedea ce usor se rezolva orice problema. Spune-ti de fiecare data ca poti, ca stii, ca detii…

- BERBEC 21.03-20.04: Marte se afla inca in partea care se ocupa de distractii a graficului dumneavoastra si va va face mai indrazneti si energici. Aveti tot felul de ocazii de a va petrece vacanta, de a face activitati sportive cu cei mici si chiar de a va reindragosti. TAUR 21.04-21.05: Casa…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile va confruntati cu haosul de la domiciliu. Toate acestea se intampla din cauza lucrarilor de renovare, a proiectelor incepute si nefinalizate sau a unei vizite neasteptate. TAUR 21.04-21.05: Calatorii scurte, comisioane, scris, citit si conversatii cu toata…

- EUROSTAT: Va puteți imagina care ar putea fi structura populației țarii dumneavoastra in 2100? Daca nu, putem ajuta Cu ocazia Zilei Mondiale a Populației, care este sarbatorita in fiecare an la 11 iulie, Eurostat publica o informație infografica și cateva informații interesante despre populației din…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile accentul trece pe viata dumneavoastra privata si pe orice are legatura cu familia si locul in care locuiti. Renovari, reparatii sau vizita unei rude va vor da totul peste cap. TAUR 21.04-21.05: Chestiunile financiare pun stapanire pe toate preocuparile cotidiene,…

- Profesorul Ecaterina Andronescu a facut un gest surprinzator la festivitatea de absolvire a promoției de ingineri 2019 "Petrache Poenaru". "Cer scuze celor care știu ceea ce voi face acum. Am in maini doua bancnote - una este de 100 lei, alta de 10 lei. Va intreb daca le vreți? Le vreți? Ok,…