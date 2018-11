Stiri pe aceeasi tema

- Sa profitam in aceste zile de Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai ! – isi face ultima miscare rebela. Ce vrea Marte in Varsator ? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti. Deci, ce poti obtine cu…

- Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 12-18 noiembrie 2018. Horoscop saptamanal BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Comunicarea este la cote excelente, iar unele situatii care pot degenera pot fi depasite cu usurinta daca esti…

- Horoscop saptamanal 5- 11 noiembrie BerbecSaptamana debuteaza cu multa forfota in plan partenerial. Se vor relua situații și discuții, atat cu partenerul de viața, cat și cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Se recomanda prudența, deoarece plutesc multe tensiuni in aer și nici tu, nici…

- Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie) Luna noiembrie este una cu mari sanse de reusita in plan financiar, iar veniturile tale se pot suplimenta pentru ca ai idei bune. Munca in echipa este facuta pentru tine si te poate ajuta sa realizezi proiecte marete. Sagetator (22 noiembrie -…

- Horoscop vineri, 26 octombrie 2018. Balanțele recupereaza o suma de bani Horoscop 26 octombrie 2018 – Berbec: Ai putea avea o zi frumoasa, presarata cu momente in care redescoperi motivele de bucurie, tot ce te apropie de cei dragi. Poți ajunge la concluzii de mare preț pentru viața ta. Horoscop 26…

- Horoscop joi, 25 octombrie 2018. Sagetatorii se confrunta cu probleme la locul de munca Horoscop 25 octombrie 2018 – Berbec: S-ar putea sa te supere, mai mult decat de obicei, anumite solicitari, care vin de la partenerii de orice fel sau de la membrii familiei. Nu e momentul pentru un exces de egoism.…

- Ce iti aduce Venus retrograd 2018 in functie de zodie afla aici. Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 8-14 octombrie 2018. Citeste aici horoscopul general al saptamanii. In fiecare luni, va asteptam pentru horoscopul saptamanal…