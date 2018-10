Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 14 AUGUST 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Primesti o veste cu tenta oficiala care deschide o etapa noua in cariera ta. Daca asteptai un raspuns important, daca aveai nevoie de o aprobare sau de un document, azi pot sosi pe o cale legala si iti alunga starea de nesiguranta si stres care…

- 1. Berbec Nativii in Berbec sufera de anxietate din cand in cand, in timp ce planuiesc cum sa domine lumea și multiplele lor scheme, din cauza suprasolicitarii. Aceștia iși atribuie prea multe sarcini și se supraaglomereaza pana in punctul in care nu mai pot ține pasul, se ingrijoreaza ca pot face…

- Berbec: Astazi stapanirea de sine nu este punctul tau forte. Din fericire, colegii de serviciu vor fi ocupati si nu vor observa lipsa ta de diplomatie. Incearca pe cat posibil sa fii prudent la investitiile riscante.

- LEU Orgoliul iti va crea probleme pe plan personal in aceasta saptamana, dar tot nu te vei lasa convinsa ca trebuie sa te schimbi. Faptul ca iti tratezi partenerul de viata cu superioritate il va pune pe acesta pe fuga. Daca relatia e la inceput de drum, cu siguranta nu vei fi prea afectata…

- HOROSCOP ZILNIC MIERCURI 25 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Spontan si dornic de a asimila cat mai multa informatie, de a intra in contact cu oameni interesanti, astazi iti vei petrece ziua intr-un mod cat mai provocator. Este o buna ocazie de a socializa si de a intalni in cursul…

- HOROSCOP ZILNIC MIERCURI 18 IULIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visele tale pot deveni usor realitate daca incepi sa le construiesti chiar tu, cu mainile tale, cu mijloacele de care dispui. Nu astepta sa-ti arate altul ce sa faci, pentru ca numai tu stii cel mai bine ce anume iti doresti.…

- HOROSCOP. Berbec. Au o saptamana extrem de agitata, de intensa, dar și frumoasa și ofertanta, mai ales din punct de vedere sentimental. Au curajul sa atinga un nou statut social. HOROSCOP Taur. Pot schimba cariera sau atitudinea lor fața de șefi și rolul pe care il au in actualul serviciu.…