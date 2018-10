Horoscop săptămânal 8 -14 octombrie 2018. Urmează o perioadă dificilă pentru mai multe zodii BERBEC: Saptamana aceasta va fi una extrem de importanta pentru tine din punct de vedere carieristic. Vor ieși la iveala unele barfe de la locul de munca și va trebui sa iei poziție. Vei avea parte de multe surprize placute, de multe situații care te vor solicita. Pana la surprizele placute (care vor aparea abia de vineri incolo și vor continua in saptamana de dupa 14 octombrie) va trebui sa faci fața unor provocari deloc ușoare din partea locului de munca. Tu știi sa treci peste tot, știi sa depașești situațiile critice pentru ca ai deja pielea tabacita. La cate ți s-au… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

