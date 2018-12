Horoscop SĂPTĂMÂNAL 3-9 decembrie 2018. Săptămână nebună în cer! Ce aduce pentru zodii Mercur retrograd pana acum intra in miscare directa joi si nimic nu va mai fi cum a fost. Indiferent ce faci, esti "orb". Accepta pur si simplu lucrurile asa cum sunt si ia cat mai putine decizii posibil. Si daca, totusi, trebuie sa iei niste decizii, nu te pripi. Analizeaza si accepta faptul ca te poti razgandi imediat ce vor iesi alte informatii la lumina. Ca si cand Mercur n-ar fi fost de ajuns, Neptun in Pesti tulbura apele si mai mult. In cuadratura cu Soarele si in conjunctie cu Marte, Neptun aduce confuzie si inspiratie divina deopotriva. Ce inseamna? Poate deziluzie, poate inspiratie,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

