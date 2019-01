Horoscop SĂPTĂMÂNAL 28 ianuarie-3 februarie 2019. Ianuarie se încheie cu o mare influenţă! Pentru cine este bună? Joi 31 ianuarie are loc un eveniment astral important cu influenta nu doar asupra saptamanii ci chiar a intregului an! Saturn este in sextil cu Neptun. Acest tranzit ne arata ca visele se implinesc atunci cand alegi sa muncesti serios si sustinut si sa ai o abordare realista. Este prima data cand se intampla acest sextil in 2019 si se va mai repeta pe 18 iunie si 8 noiembrie. Energia sa este matura, pamanteasca, cu picioarele pe pamant dar totodata inspirata, unde spiritul si materia se intalnesc. Si este exact ce avem nevoie ca sa ne materializam marile vise pe care le visam pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

