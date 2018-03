Stiri pe aceeasi tema

- Planeta Mercur, considerata planeta comunicarii, iși incepe, in data de 23 martie 2018, mersul retrograd prin semnul Berbecului, iar aspectul va dura pana pe data de 15 aprilie 2018. Retrogradarea este privita astrologic ca un mers inapoi al planetei, iar din punct de vedere astronomic inseamna ca planeta…

- La noapte, Mercur iși incepe tranzitul retrograd prin zodia Berbec, o zodie de foc, in care se afla, acum, și Soarele, dar și planetele Uranus și Venus. Uranus este planeta Surprizelor, a schimbarilor neașteptate, a revoltelor și revoluțiilor, a soluțiilor ingenioase și a internetului.…

- Horoscopul saptamanii 26 martie – 1 aprilie 2018 ne recomanda sa avem grija la ce comunicam și la ce impartașim semenilor noștri. Exista posibilitatate sa se iște anumite conflicte. Va fi o saatamana tensionata.

- Vineri 23 martie, primul patrar de Luna intra in Gemeni pentru aproximativ 3 zile, miscare ce ne influenteaza emotional pe fiecare in parte intr-o forma sau alta. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale…

- Este o saptamana interesanta astologic, cu echinoctiul de primavara din 20 martie, cu debutul sezonului Berbec si cu alte evenimente. Acum este bine sa faci cat mai multe poti pana vineri cand Mercur devine retrograd pana pe 15 aprilie. Acum este un timp bun sa te ocupi de orice tine de transport…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc. Echinoctiul…

- Acum ne scufundam in ultimele lectii pe care Chiron in Pesti ni le trimite, asa cum a tot facut-o in ultimii 8 ani, iar ele sunt foarte importante pentru ca Luna Noua le va scoate la suprafata fie ca ne plac fie nu. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice…

- Cercetatorii de la SETI (un institut de cercetare a semnalelor extraterestre cu sediul în Virginia) au descoperit ca mesajul captat de instalatiile ultraperformante din Porto Rico în 2007 este un zgomot venit de la 3 miliarde de ani lumina. Sunetul bizar FRB 121102 a fost analizat…

- Capricorn Anul 2018 pare a fi un an mai linistit pentru Capricorni, insa asta e doar prima impresie. Au parte de o perioada de repaus, dupa ce au avut o perioada in care s-au lovit de tot felul de probleme. Le aduce un mic zbucium sufletesc (o despartire dureroasa), in vara, insa in…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- RAC Ai tendinta de a sta intr-o relatie, chiar si atunci cand lucrurile nu mai functioneaza. Si cand, in sfarsit, esti pregatita sa spui stop, totul se transforma intr-o experienta dureroasa. Este important pentru tine sa stii ca ai facut tot ce ai putut, dar nu ai primit inapoi ceea…

- Berbec 21.03 – 20.04 Ai in fața o perioada importanta in plan profesional. Se contureaza o etapa noua, cu multa activitate, sarcini de lucru de anvergura, relații colegiale tumultoase. Este rost de obținere a unor colaborari cat se poate de fructuoase, cel puțin pentru un an de zile de acum inainte.…

- Balanța și Scorpion Cand acești doi nativi sunt impreuna, romantismul este la superlativ. Balanța este cunoscuta pentru felul ei pasional de a fi, in timp ce nativul Scorpion exceleaza la capitolul cucerire. Amandoi iși cunosc pana și cele mai ascunse dorințe și nu trebuie sa vorbeasca prea mult…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- Efectele se resimt inca din 1 martie, cand Luna Plina din Fecioara este opusa Soarelui din Pesti. Zodiile incep sa nu fie mai preocupate de capitolul bani, si sa inteleaga ca viata este mai mult decat o alergatura dupa bani, facturi sau lux, si mai este nevoie si de dragoste. Incepand din…

- Balanța E o zi minunata inaintea ta, profita din plin de soare, de veselie, de motivele de sarbatorit din jurul tau, pentru ca ai destule! Poate copiii sunt sursa fericirii tale, pentru ca, ori de cate ori stai in preajma lor, parca iti incarci si tu bateriile de energie pozitiva.

- Venus (Pești) trigon Jupiter (Scorpion): sensibilitate la cote inalte In cursul sau in jurul zilei de 1, Venus din semnul Peștilor lanseaza un aspect armonios de trigon lui Jupiter din zodia Scorpionului. Nivelul nostru de sensibilitate ar putea crește destul de mult la inceputul lui martie,…

- Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii. Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste. Pe 22 martie, Mercur este…

- Horoscop MARTIE 2018: Daca pana acum – in culisele vieții fiecaruia dintre noi – am scris și rescris scenarii, ne-am gandit, am analizat mai mult sau mai puțin obiectiv situația in care ne aflam, dorințele, planurile noastre, pe parcursul lunii Martie vor ieși la iveala toate acestea, intr-un mod…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Luna martie 2018 iți aduce o ampla disponibilitate sufleteasca, o nevoie sporita de a impartași sentimente, ganduri, impresii sau informații cu omul drag. In ultima decada din martie, langa Venus și Mercur vine și Soarele, focalizandu-ți și mai mult atenția asupra celuilalt și intețind dorința de apropiere.

- Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Daca esti nascut sub semnul Berbecului, saptamana aceasta vei fi incarcat emotional de conversatii sau evenimente ce au legatura cu un barbat trecut de 35 ani. Acum poti sa cauti raspunsuri la intrebari ca o justificare pentru comportamentul…

- Horoscopul saptamanii 26 februarie-4 martie 2018 este marcat de prima dintre cele doua Luni Pline care vor avea loc in luna martie. La fel ca in ianuarie, in martie vor fi doua Luni Pline: prima, in noaptea de 1 spre 2 martie, iar a doua, in 31 martie. Luna Plina de la inceputul lui…

- Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat nu este decat o crestere brutala a fiscalitatii pe forta de munca, iar Guvernul refuza sa vada adevarata problema, respectiv OUG 79/2017, cea care a lansat haosul in sistemul fiscal si in cel de securitate sociala, sustin reprezentantii Blocului…

- HOROSCOP Astrologul Adi Bunea spune ca in intervalul 19-25 februarie este, din punct de vedere al energiei planetelor, o saptamana pozitiva. Mercur si Marte au influenta buna. BERBEC- calatoresti mult si faci investitii in bani pentru a deveni membru al unui grup cu activitati in domeniul…

- Balanța Bucura-te din plin de auspiciile acestei zile, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce

- Fundasul FCSB Valerica Gaman a declarat dupa succesul in fata celor de la Lazio, 1-0, ca partida retur din 16-imile Ligii Europa, de la Roma, trebuie abordata la fel. In caz contrar echipa sa ar avea de suferit, Stefan Radu si compania fiind favoriti sa se impuna pe teren propriu. …

- Horoscop chinezesc 2018. Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa in viata, a te bucura de…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- HOROSCOP 15 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) A venit vremea sa treci la fapte, deci sa depasesti faza detaliatelor planuri teoretice, a adunarii de informatii, a studiului aprofundat, pentru ca acum detii toate mijloacele concrete de a-ti pune ideile in aplicare. Toate vor merge…

- Compania SpaceX a lansat, marti seara, cea mai puternica racheta din lume, Falcon Heavy, la bordul careia s-a aflat automobilul directorului companiei Elon Musk, relateaza The Associated Press. Racheta a fost lansata de la centrul spatial Kennedy din Florida, la 22.45 (ora Romaniei). Falcon…

- SpaceX a lansat cu cucces cea mai puternica racheta din lume - Falcon Heavy. Din cauza vântului puternic compania a amânat lansarea pentru ora 8:45 GMT (22:45, ora României) de pe platforma din Florida de unde a decolat și racheta la bordul careia se aflau primii oameni care au aselenizat.…

- Horoscop 7 februarie 2018. Varsatorii sunt subiectivi. Vad doar o parte a situațiilor pe care le traiesc. Se pacalesc singuri Horoscop 7 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de interesanta, care-ți poate aduce numeroase satisfacții, pe care le descoperi fara efort, prin interacțiunea cu…

- Propulsata de 27 de motoare, racheta Heavy va fi capabila sa trimita sateliti gigant pe orbita, pe Luna sau chiar pe Marte. Mail Online noteaza ca Elon Musk a confirmat oficial ca la bordul navei se va afla automobilul sau Tesla Roadster din 2008, ce va fi amplasat pe orbita lui Marte, la 225 de…

- Luiza Radulescu Pintilie In aceasta dimineata suntem, potrivit NASA, supravietuitorii Super Lunii Albastre Sangerii! Un fenomen rar, petrecut dupa 150 de ani, reunind de fapt trei evenimente: o luna cu dimensiuni uriase, ajunsa foarte aproape de pamant intr-o coborare pe o orbita nu rotunda, ci ovala,…

- O eclipsa totala de luna a putut fi observata miercuri, in momentul unei luni pline "albastre", atunci cand satelitul natural a fost mai aproape de Pamant. Aceasta a produs ceea ce astronomii numesc "super Luna albastra sangerie". La Bucuresti, eclipsa s-a vazut partial, doar in ultima ora, cand a iesit…

- Pe data de 31 ianuarie 2018 are loc cea de-a doua luna plina din acest an. Fenomenul se va alinia cu o eclipsa lunara totala. De acest spectacol vom avea parte o data in viața. Fenomenul astronomic s-a intamplat ultima data acum 150 de ani.

- Cum este Luna in 31 ianuarie: Luna Plina, in zodia de Foc, Leu; Super Luna, pentru ca se apropie cel mai mult de Pamant, este mult mai stralucitoare și pare cu aproape 20% mai mare. Luna Albastra, pentru ca acesta este termenul folosit pentru situațiile in care, intr-o luna calendaristica,…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- HOROSCOP IANUARIE 2018 BERBEC Daca esti intr-o relatie, vei pune pret pe libertate si independenta, intrucat vezi asta ca fiind o parte importanta a intimitatii de cuplu. Venus te incurajeaza sa gasesti un echilibru, astfel incat sa ii arati partenerului ca tii la el atat cand sunteti impreuna,…

- Primarul comunei Baișoara s-a stins din viața. ”Cu durere nemarginita și profund regret, cu inima împietrita de durere și sufletul gol , suntem , de azi înainte, lipsiți de soarele care lumina întreaga comunitate din Baișoara. Primarul,…

- Balanța Ai de unde alege idei, resurse, instrumente pentru a-ti implini niste vise marete! Intalnesti un maestru in domeniul in care ai si tu mari ambitii si aspiratii, deci ajunge doar sa stai in preajma sa cu urechile palnie, pentru ca vei afla de la el o multime de lucruri folositoare

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…