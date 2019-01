Stiri pe aceeasi tema

- Berbec - Saptamana debuteaza cu o conjuncție Luna Alba cu Marte(patronul vostru astral), un aspect bun pentru sanatatea celor care fac sport și mișcare in toate formele. Susține tinerii zodiei, dar și pe cei trecuți de prima tinerețe, atletici. Unii pot intampina anumite dificultați și pot avea probleme…

- Asta poate sa insemne sa iti parasesti o cariera, o reputatie, o relatie sau un mod vechi de a face lucruri pentru ceva ce simti ca iti aduce mai multa satisfactie emotionala. Mai poate sa insemne sa te rupi de traditii ca sa iti creezi obiceiuri noi care sa rezoneze mai mult cu inima ta.…

- Ele predispun si ne ofera o energie specifica fiecarui tranzit. Fiecare tranzit poate lucra in favoarea noastra, daca alegem sa urmarim ce aduce si sa ne aliniem cu acea energie, in loc sa actionam in opozitie cu ea. Horoscopul zilnic prezinta mereu care este energia dominanta a zilei; tinand cont…

- Aceasta Duminica poate fi una dintre cele mai romantice, datorita influentei lui Neptun care si el raspunde de iubire alaturi de Venus. Neptun in Pesti a fost retrograd din iunie, dandu-ne o intreaga vara intr-un nor de vise si dorinte pe care abia am inceput sa le intelegem. Revenirea lui Neptun…

- In saptamana anterioara, Marte s-a mutat in Pesti, Venus a iesit din retrograd iar Mercur a intrat in retrograd.Tot in noiembrie, Nodurile Lunare ce ne spun totul despre karma si destinul nostru si-au schimbat semnul pentru urmatorii 2 ani, ajungand dupa 19 ani in axa Rac – Capricorn (tu stii…

- In noiembrie avem Luna Noua in Scorpion pe data de 7, Luna Plina in Gemeni pe 23, Mercur isi incepe mersul retrograd in Sagetator din 17 noiembrie, Venus este retrograda pana pe 16, Uranus retrogradeaza si el in Taur din 6 noiembrie. Pe langa toate aceste schimbari cu impact mai mic sau mai mare…