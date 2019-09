Horoscop săptămânal 16 – 22 septembrie 2019 Horoscop saptamanal 16 – 22 septembrie 2019. Ultima saptamana din 2019 in zodia Fecioarei va aduce aspecte favorabile pentru majoritatea zodiilor, in diferite sectoare de viața. Vom comunica mai bine cu oamenii din jur și vom reuși sa scapam de anumite blocaje care ne impiedicau sa ne desfașuram activitațile dorite. Unii nativi ar putea fi surprinși și cu o cerere in casatorie. Pentru a afla ce v-au rezervat astrele urmariți Horoscop saptamanal 16 – 22 septembrie 2019. Sursa foto: Shutterstock.com Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC In prima parte a zilei de 7 septembrie, posibile conexiuni cu persoane și instituții din strainatate; unele pot fi pur personale (rude, prieteni), altele pot imbraca un caracter oficial. Dorința de a calatori ii poate face pe unii sa faca planuri in vederea unei deplasari dincolo de…

- Horoscopul saptamanii 19-25 august 2019 aduce aspecte astrologice importante. Marte in semnul Fecioarei, din 18 august, ne va face sa fim mai perfecționiști decat de obicei. E o saptamana decisiva pentru zodii, așadar afla ce-ți rezerva astrele in horoscopul saptamanal

- Horoscop saptamanal 22-28 iulie 2019 aduce evenientul astral de Luna Noua in semnul Racului. Se anunța bani mulți pentru Gemeni, relații sentimentale rascolite pnetru Berbeci, beneficii multiple pentru Raci. Ce aduce Luna Noua in Rac pentru toate zodiile

- Persoanele nascute sub semnul zodiacal al Fecioarei sunt persoane despre care se spune ca ar fi zodia care intrunește cele mai multe calitați iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber de la primul contact cu acesta. Iata care sunt cele 20 de adevaruri despre zodia Fecioara care justifica titlul…

- Horoscop saptamanal Minerva 8 – 14 iulie 2019 Luna iulie este o luna bogata in evenimente astrale. Daca saptamana trecuta am avut parte de singura eclipsa totala de Soare din an, saptamana aceasta ne vom confrunta cu retrogradarea lui Mercur in Leu. Horoscop saptamanal Minerva 8 – 14 iulie 2019 …

- Horoscop saptamanal 1-7 iulie 2019 aduce evenientul astral de Luna Noua in semnul Racului. Se anunța bani mulți pentru Gemeni, relații sentimentale rascolite pnetru Berbeci, beneficii multiple pentru Raci. Ce aduce Luna Noua in Rac pentru toate zodiile

- HOROSCOP BERBEC. Are o luna la dispoziție sa-și consolideze poziția sociala in familie, in societate și la serviciu. HOROSCOP TAUR. Fac reamenajari, reconstituiri, se muta. Pleaca in vacanța puțin. HOROSCOP GEMENI. Raman in așteptarea unor schimbari importante in toate domeniile. …

- Saptamana 24-30 iunie 2019 aduce pentru Gemeni si Sagetatori vesti bune la locul de munca, iar pentru Balante o noua iubire. Capricornii vor face schimbari majore! Vezi ce au rezervat atrele fiecarei zodii in parte pentru ultima saptamana a lunii iunie