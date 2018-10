Horoscop SAPTAMANAL 15-21 octombrie 2018. Atentie la extreme! Si cald si rece! Si armonie dar si nervozitate!

Stiri pe aceeasi tema

- Ele predispun si ne ofera o energie specifica fiecarui tranzit. Fiecare tranzit poate lucra in favoarea noastra, daca alegem sa urmarim ce aduce si sa ne aliniem cu acea energie, in loc sa actionam in opozitie cu ea. Horoscopul zilnic prezinta mereu care este energia dominanta a zilei; tinand cont…

- Avem si o energie de sprijin de la Pluto iesit din retrograd, insa avem si doua momente de precautie si atentie in aceasta saptamana : Mercur in cuadratura cu Pluto si Venus care intra in retrograd. – Saptamana incepe cu proaspata iesire din retrograd a lui Pluto, planeta mortii, renasterii,…

- Din punct de vedere astrologic, luna septembrie vine cu vești bune pentru majoritatea zodiilor, mai ales ca acum Saturn, planeta lecțiilor de viața sau Maleficul, așa cum este numit in astrologie, iși revine in mers direct prin zodia pe care o guverneaza, Capricorn. In luna septembrie, Venus, Micul…

- Marte in Capricorn actioneaza strategic, in special cand vine vorba de miscari in cariera. Marte in Capricorn pare motivat de bani, dar in realitate cauta prosperitatea pe termen lung si stabilitatea ca o constanta in viata. El are nevoie de munti inalti pentru a se urca pe ei cu forta, pasiune,…

- A adus ea schimbari, fie dorite si planificate, fie subite si socante? Universul ne indeamna sa spunem "multumesc" inclusiv in aceste cazuri, intrucat o provocare este o binecuvantare deghizata. Insa nu tot ce a adus sezonul eclipselor si a celor 7 astre retrograde din timpul verii a bucurat…

- August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca pregatiti.…

- August ne asteapta si ne promite lectii, provocari, dar si vindecari. Ne cere prudenta dar ne ofera speranta si armonie. August este o luna buna, dar prima sa parte poate fi istovitoare din cauza aparitiei multor schimbari bruste care ne pot indruma spre directii pentru care nu suntem inca…