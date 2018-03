HOROSCOP, sâmbătă, 3 martie 2018 Balanța E o zi minunata inaintea ta, profita din plin de soare, de veselie, de motivele de sarbatorit din jurul tau, pentru ca ai destule! Poate copiii sunt sursa fericirii tale, pentru ca, ori de cate ori stai in preajma lor, parca iti incarci si tu bateriile de energie pozitiva. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii. Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste. Pe 22 martie, Mercur este…

- Horoscop MARTIE 2018: Daca pana acum – in culisele vieții fiecaruia dintre noi – am scris și rescris scenarii, ne-am gandit, am analizat mai mult sau mai puțin obiectiv situația in care ne aflam, dorințele, planurile noastre, pe parcursul lunii Martie vor ieși la iveala toate acestea, intr-un mod…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Luna martie 2018 iți aduce o ampla disponibilitate sufleteasca, o nevoie sporita de a impartași sentimente, ganduri, impresii sau informații cu omul drag. In ultima decada din martie, langa Venus și Mercur vine și Soarele, focalizandu-ți și mai mult atenția asupra celuilalt și intețind dorința de apropiere.

- Berbec 21.03 – 20.04 Vei avea incredere ca tot ceea ce vei incerca iți va oferi o experiența placuta și nu vei regreta deloc. Din pacate, in realitate lucrurile nu vor sta așa. Micile aventuri te vor costa bani și increderea unor prieteni. Ar fi bine sa fii mai precaut și sa nu te bagi in tot ceea…

- Astrologul Camelia Patrașcanu spune ca in noua saptamana intuiția va funcționa mai bine și va trebui sa ținem cont de ea, mai ales daca vorbim de afaceri sau lucruri concrete și dinainte planificate. Cele mai tensionate zile ale saptamanii sunt marți, dar și vineri. Horoscop saptamana 19-25…

- Balanța Bucura-te din plin de auspiciile acestei zile, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- Horoscop 14 februarie 2018. Berbecii trag concluzii greșite, daca nu sunt foarte atenți. Aparențele inșala grav Horoscop 14 februarie 2018 – Berbec Ai nevoie de repere clare pentru a judeca bine ceea ce se petrece sub ochii tai și a evita concluziile greșite. Astazi, aparențele inșala grav. Horoscop…

- BALANTA Balanta are nevoie de frumos pentru a fi fericita. Ea traieste pentru frumusete si afectiune si tot ceea ce isi doreste in viata este sa aiba parte de armonie. Are nevoie de propriul spatiu pentru auto-exprimare si trebuie sa fie linistita si departe de drama din viata de zi…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- Balanța Afli un lucru foarte important, dar esti constient ca nu e in avantajul tau daca incepi sa-l spui si altora. Mai bine il tii secret, doar pentru tine, deoarece altii abia asteapta sa se foloseasca de norocul tau.

- Horoscop 7 februarie 2018. Varsatorii sunt subiectivi. Vad doar o parte a situațiilor pe care le traiesc. Se pacalesc singuri Horoscop 7 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de interesanta, care-ți poate aduce numeroase satisfacții, pe care le descoperi fara efort, prin interacțiunea cu…

- HOROSCOP FEBRUARIE 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: Berbec – au o luna in care se indragostesc, dragoste fierbinte Taur – este o luna in care fiecare vor avea ceva intarzieri Gemeni – au o luna in care trebuie sa se ocupe de propria lor relaxare, dar și de persoanele dragi Rac…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- Berbec Parca toate lucreaza in favoarea ta in ceea ce privește sfera profesionala. Vei avea multe cunoștințe și idei geniale de pe urma carora vei avea de caștigat. Tot ceea ce ai planificat profesional in ultima perioada trebuie pus acum in aplicare, chiar daca vei intampina și provocari. Taur Șefii…

- Taur și Fecioara Aceste doua semne zodiacale (Taur și Fecioara) sunt compatibile, ambele fiind semne de pamant, potrivit astrologiei. Nativii Taur și Fecioara formeaza un cuplu aproape perfect. Sunt nativii care se ajuta unul pe celalalt, se ințeleg, și intotdeauna au incredere in ei, indiferent…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- Pești – Leu Relația voastra pare perfecta din exterior, toata lumea va admira mai ales ca, in public, ați pozat mereu ca fiind un cuplu extraordinar. Insa acasa lucrurile nu stau tocmai la fel. De ceva timp au inceput sa apara discuții provocate de chestiuni minore, dar s-au finalizat prin…

- Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Berbec Dragoste: 4 ianuarie, 21 februarie , 20 martie Finanțe: 9 ianuarie, 12 februarie, 5 martie Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Taur Dragoste: 9 ianuarie, 2 februarie , 19 martie Finanțe: 3 ianuarie, 8 februarie,…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, în anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales în cazul în…

- Balanța Starea ta psihica nu e tocmai buna, esti influentat de cineva trist din anturaj care te acapareaza cu probleme sale. Pentru ca te regasesti, cumva, in framantarile sale actuale, aluneci incet spre aceeasi zona emotionala negativa: depresie, teama, nemultumire, tristete.

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- Horoscop 12 ianuarie 2018: Configurația astrala a zilei de azi este marcata de cuadratura Venus-Uranus. Balanța va avea o perioada favorabila din toate punctele de vedere însa nu toate zodiile vor avea acest noroc. Iata ce ți-au rezervat astrele pentru astazi!

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Prima zodie care iși va gasi marea dragoste pana la sfarșitul lunii este BALANȚA. Nativii nascuți in balanța sunt persoane echilibrate, dar și visatoare. Deși nu-și asculta mereu inima, acum o vor face și se vor lasa purtați de sentimente dupa mult timp. Citeste si Zodiile care isi intalnesc…

- Horoscop ianuarie 2018 Balanta. Se contureaza cheltuieli majore din banii obținuți la un loc de munca. Pe de alta parte se deschid oportunitați deosebite de a caștiga venituri suplimentare dintr-o activitate profesionala noua.

- Balanța Ai de unde alege idei, resurse, instrumente pentru a-ti implini niste vise marete! Intalnesti un maestru in domeniul in care ai si tu mari ambitii si aspiratii, deci ajunge doar sa stai in preajma sa cu urechile palnie, pentru ca vei afla de la el o multime de lucruri folositoare

- HOROSCOP Berbec 2018. Sunt tensiuni, dar acest tip de tensiuni sunt scantei pentru Berbeci. Cel putin planetele din Capricorn sunt in zona de cariera, putere. An financiar bun. Se exprima bine si e posibil sa fie un an de declin in care vor sa faca o schimbare. HOROSCOP Taur 2018. Fac parte…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- Horoscop 2018 Balanta. Pentru Balante poate fi un an al cresterii financiare si al expansiunii in planul afacerilor, dar si un an al reconstructiei interioare prin intelegerea impactului pe care radacinile si copilaria l-au avut asupra lor.

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017, previziuni pentru toate zodiile: Berbec: Coincidentele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre implinirea unui vis. Iar azi ai parte de multe astfel de semne bune! Profita de ele, bucura-te daca-ti apar pene in drum, monede pe strada, sau cine stie,…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- Horoscop 18 decembrie 2017. Berbecii trec intr-o noua etapa in relația cu persoane fața de care au un respect deosebit Horoscop 18 decembrie 2017 – Berbec Ai ocazia de a trece la etapa urmatoare in relația cu persoane fața de care ai un respect deosebit sau de a descoperi acum motivele pentru care cineva…

- Balanța Doua aspecte stau la baza marilor succese, rabdarea si increderea. Daca simti ca-ti lipsesc, invata sa le educi. Fiecare eveniment de pe parcursul acestor planuri au acest rol: de a-ti mai domoli tie graba si de a-ti alunga temerile sau suspciunile.

- BERBEC Cei nascuti in aceasta vreme nu pot sta prea mult timp singuri. Asa ca daca nu au inca pereche, in aceasta iarna sigur vor face pasul cel mare si se vor indragosti pana peste urechi. Iar vestea cea mai buna e ca cei care incep relatii in perioada urmatoare au mari sanse sa ramana alaturi…

- Balanța Ai asteptat aceasta zi ca sa faci o mare schimbare de directie in planurile tale. Aveai de multa vreme gandul acesta sa pornesti pe o alta cale (alta profesie, alt loc de munca, alt proiect, alta relatie), dar nu mai venea odata momentul potrivit, dar azi consideri ca e perfect

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…

- Berbec – Berbecii sunt protejați de atacuri agresive și au protecție divina. Taur – Taurul are o luna in care i se recomanda automat sa lase grijile și sa se relaxeze. Gemeni – Gemenii au o luna de mici batalii, toata lun vor fi in alerta și stare de tensiune. Horoscop decembrie…