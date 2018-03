Stiri pe aceeasi tema

- BERBECVeti avea foarte multe momente in care veti presimti anumite lucruri. Reusiti sa anticipati corect unele evolutii, ceea ce va poate fi foarte benefic. TAURAstazi, lucrurile ar putea lua o intorsatura nu tocmai placuta.

- HOROSCOP 19 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Nu tine cont de anturajul nepotrivit in care nimeresti azi, pentru ca vor incerca sa te influenteze cu tot felul de motive de frica, de suspiciune, de nesiguranta, desi tu esti plin de energie si gata de orice aventura. Foloseste-te de acest…

- Horoscop 14 martie 2018. Fecioarele cer sfaturi și le primesc, mai trebuie doar sa le urmeze. Au ce invața de la cei din jur Horoscop 14 martie 2018 – Berbec S-ar putea sa nu-ți dai seama ca ți-ai fixat atenția asupra unor persoane și ca din acest motiv tot ce fac oamenii in cauza capata o importanța…

- HOROSCOP 13 martie 2018 Berbec. Nativii din Berbec ar trebui sa evite imprumuturile in aceasta zi pentru ca exista riscul sa nu mai vada banii inapoi. De asemenea, e posibil sa primeasca vizita unei persoane venite de departe. HOROSCOP 13 martie 2018 Taur. Cariera e pe primul loc. Esti pus…

- HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 10-11 martie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie pentru acest weekend, 10-11 martie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 10 - 11 martie 2018 - Berbec Iti doresti un pic de liniste weekend-ul asta si o sa ai…

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Precauție, atenție și discernamant. De aceste arme ai nevoie in perioada in care vei intampina mici dificlutați. Inceputul lunii martie s-ar putea sa nu fie foarte roz, dar nu te ingrijora. Gandește limpede și acționeaza.

- Berbec - Este o zi in care semeni ceea ce vei culege in perioada urmatoare. In special in relatiile cu cei dragi ar fi bine sa fii ceva mai prudent si mai calm decat esti de obicei, scrie libertatea.ro.

- BERBECAstazi ar trebui sa va feriti de persoane care sunt prea dragute cu voi. In cele mai multe cazuri va fi vorba de falsitate.TAURRabufnirile emotionale va pot da multe batai de cap. Este indicat sa va pastrati calmul si sa actionati cat mai rational.

- Horoscop 28 februarie 2018. Fecioarele pierd controlul unor evenimente din viața lor. Ar fi bine sa nu faca mare caz din asta Horoscop 28 februarie 2018 – Berbec Este o zi in care semeni ceea ce vei culege in perioada urmatoare. In special in relațiile cu cei dragi ar fi bine sa fii ceva mai prudent…

- Horoscop 25 februarie 2018. Leii fac gesturi frumoase și sunt recompensați pe masura Horoscop 25 februarie 2018 – Berbec Este o zi frumoasa, care aduce oportunitați speciale de abordare a nemulțumirilor. Poți da dovada de o maturitate care sa te uimeasca pana și pe tine. Horoscop 25 februarie 2018 –…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- Horoscop 24 februarie 2018. Berbecii gestioneaza greșit niște situații, pentru ca nu le ințeleg. E nevoie de rabdare Horoscop 24 februarie 2018 – Berbec S-ar putea sa gestionezi greșit niște situații, pentru ca nu ințelegi nimic din ele. Rabdarea este cheia pentru a prinde ceva din sensul acestor probleme…

- HOROSCOP 22 februarie 2018. Afla ce ti-au rezervat astrale astazi, 22 februarie 2018. O zi plina de surprize placute pentru patru zodii. Iata cine va avea noroc cu carul în aceasta zi!

- Horoscop 21 februarie 2018. Capricornii cauta inspirație ca sa iasa la lumina. Nu vad ca au deja ce le trebuie Horoscop 21 februarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care promite momente deosebit de frumoase, dar nu oricum, ci cu condiția sa dai dovada de bunatate, toleranța și omenie, calitați pe…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 - Berbec Nici nu stii ce te asteapta in weekend. Fii pregatit pentru ca vei fi solicitat destul de mult fizic. Sambata ai grija la ce mananci pe unde mergi, organismul tau este sensibil in aceasta perioada. HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie…

- Zodii norocoase 2018. Leu Cu sau fara noroc, Leul este si va fi intotdeauna starul zodiacului. Un Leu este in lumina reflectoarelor, indiferent de locul in care se afla, fara a face prea mare efort. Leii au o personalitate magnetica si un caracter puternic. Este foarte usor sa placi un Leu, insa…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)…

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- Horoscop 13 februarie 2018. Fecioarele vor sa schimbe ceva in viața lor. Ar putea reduce povara pe care o duc pe umeri Horoscop 13 februarie 2018 – Berbec Ai parte de o zi ceva mai senina, care confirma anumite intuiții ce au aparut sub forma unor intenții bune pe care le-ai pus in practica. Horoscop…

- Horoscop 10 februarie 2018. Peștii se bucura de momente frumoase, pentru ca și-au ascultat inima și au luat decizii inspirate Horoscop 10 februarie 2018 – Berbec Beneficiezi de un context favorabil pentru revigorare, relaxare sau pentru a-ți aminti de bucuria jocului, in compania celor dragi sau a…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- Horoscop 1 februarie 2018. Sagetatorii sunt preocupați de imagine. Conteaza orice pas inainte pe care il fac in acest sens Horoscop 1 februarie 2018 – Berbec O alegere foarte buna, astazi, ar fi sa te indepartezi de persoanele galagioase, care te agita, și sa te concentrezi exclusiv pe ceea ce ți-ai…

- Berbec Parca toate lucreaza in favoarea ta in ceea ce privește sfera profesionala. Vei avea multe cunoștințe și idei geniale de pe urma carora vei avea de caștigat. Tot ceea ce ai planificat profesional in ultima perioada trebuie pus acum in aplicare, chiar daca vei intampina și provocari. Taur Șefii…

- Horoscop 30 ianuarie 2018. Fecioarele au realizari la serviciu și redevin optimiste. Scapa de o problema de sanatate Horoscop 30 ianuarie 2018 – Berbec Este o zi speciala, care te invita la lejeritate in abordarea durerilor sufletești și a neajunsurilor care aduna nori negri pe cerul vieții tale. Horoscop…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Horoscop 24 ianuarie 2018. Gemenii se adapteaza la un alt ritm de lucru, mai lent, și abordeaza metode mai serioase Horoscop 24 ianuarie 2018 – Berbec Ești mai calm și te concentrezi mai bine, oricat de dificile sunt treburile pe care le ai de facut. Mai e nevoie doar de bunavoința fața de cei din jur…

- Horoscop 19 ianuarie 2018. Scorpionii cauta vinovați, in anturajul apropiat, pentru tot ce nu funcționeaza cum trebuie Horoscop 19 ianuarie 2018 – Berbec Va trebui sa fii foarte atent la mesajele pe care ți le transmit prietenii, mai ales in cazul in care le prezinți unele dintre problemele tale și…

- BERBEC: In plan profesional, motivati-va singuri, daca vreti sa atingeti obiectivele stabilite. Aerul de vacanta care se resimte in atmosfera va innabușa perseverenta si creativitatea.

- BERBEC: S-ar putea sa incepeti o noua activitate de pe urma careia veti castiga bine. Pentru ca succesul sa fie deplin, temperati-va spiritul critic. TAUR: Este posibil ca o ruda mai in varsta sa nu-si respecte o promisiune. Nu este cazul sa-i faceti reprosuri.

- Horoscop 11 ianuarie 2018. Capricornii fac investigații, ca sa vada cum au ajuns la anumite erori, pe care le regreta Horoscop 11 ianuarie 2018 – Berbec Incepi sa te ocupi cu toata seriozitatea de parcursul profesional, de imaginea proprie, dar și de rezultatele pe care le poți obține prin eforturile…

- HOROSCOP 11 ianuarie 2018 HOROSCOP 11 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 11 ianuarie 2018. HOROSCOP 11 ianuarie 2018 - Berbec Urmeaza sa iei parte la o sedinta importanta pentru tine. Poate fi unul din acele momente care iti poate schimba…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Horoscop 6 ianuarie 2018. Fecioarele cauta o idee de valoare care sa le ajute sa faca ordine in viața sentimentala Horoscop 6 ianuarie 2018 – Berbec Te vezi nevoit sa cobori cu picioarele pe pamant și sa te confrunți cu dereglari ale starii de sanatate pe care le-ai ignorat sau cu probleme la serviciu…

- Horoscop 5 ianuarie 2018. Leii sunt cuprinși de neliniște, dar motivele nu le sunt clare Horoscop 5 ianuarie 2018 – Berbec Exista mai multe riscuri astazi, dar cel mai mare este acela de a strica relațiile cu cei dragi, din cauza unor convingeri puternice, pe care vrei sa le impui cu orice preț și in…

- BERBECDimineata, sunteti indispus si nimeni nu va poate intra in voie. Va sfatuim sa acordati mai mult timp odihnei. TAURVa simtiti plin de energie si cei din jur va apreciaza ideile. Incercati sa profitati de orice ocazie pentru a va relaxa.

- Horoscop 1 ianuarie 2018. Balanțele sunt in centrul atenției. Pot face gesturi frumoase sau se pot retrage, daca simt nevoia Horoscop 1 ianuarie 2018 – Berbec Este important sa eviți faptele de vitejie și impulsul din spatele lor, pentru ca sunt provocate de neimplinirile anului anterior, pe care nu…

- Horoscop 29 decembrie 2017. Berbecii au o zi dificila. Ar putea pierde controlul asupra propriilor reacții Horoscop 29 decembrie 2017 – Berbec Ai in fața o zi dificila, presarata cu momente in care ai putea pierde controlul asupra propriilor reacții. Indiferent cat de indreptațit te consideri, nu vei…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii iși exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba insa intr-una neplacuta, daca insiști cu nemulțumirile, de orice fel, și cu lista de dorințe…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

