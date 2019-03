Horoscop, sâmbătă, 23 martie 2019 Horoscop. Balanțele ar fi bine sa incerce sa scape de viciile care le dau batai de cap in ultimul timp, pe cand Scorpionii trebuie sa faca o schimbare pe care și-o doresc fara a aștepta acceptul celor din jurul tau. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

