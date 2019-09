Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop. Este crucial pentru Sagetatori sa se increada in prietenii sai pentru ca vor avea nevoie de ei. Capricornii au senzația ca totul merge bine, mai ales ca guvernatorul tau, Saturn, și-a oprit retrogradarea.

- Rezumatul horoscopului saptamanal, realizat de Minerva , ne arata ca vom avea parte de mari schimbari si noi oportunitați ce ne stau in fața gata sa ne deschida uși spre ceva mai bun. Pe de alta parte unele zodii vor trece in aceasta saptamina printr-o perioada plina de incercari și tensiuni atat…

- Horoscop. Scorpionii se vor ocupa de sarcinile ușoare, cotidiene cum ar fi mersul la piața, cumparaturile pentru copii, plata facturilor, pe cand Varsatorii și-au facut multe planuri cu banii din salariu și nu reușesc sa le duca la capat.

- Horoscop. Scorpionii manifesta o stare de apatie accentuata, iar asta poate fi din cauza timpului petrecut la munca. Capricornii vor petrece alaturi de falilie, avand grije de buna dispozitie a membrilor ei, sau la cumparaturi.

- Horoscop. Capricornii nu vor gasi raspunsurile pe care le cauta, daca pun intrebarile greșite, iar Scorpionii sa aiba grija sa citeasca corect printre randuri ca sa poata reactiona adecvat la interactiunile cu sefii.

- Horoscop 7 iulie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 7 iulie 2019 - Berbec: Va trebui sa te ocupi mai mult de cei dragi, sa revii asupra unor decizii legate de achiziționarea unor bunuri scumpe sau sa iți redescoperi pasiunile mai vechi. Horoscop 7 iulie 2019 - Taur: Incepe sa…

- HOROSCOP KARMIC IULIE 2019: Pentru 5 dintre semnele zodiacale norocul nu doar ca este scris in stele și va veni in iulie, ci nu va mai pleca pana la sfarșitul anului. Descopera in randurile de mai jos previziunile astrologice pentru toate categoriile de zodii! Zodiile de apa: Racii iși mai…

- Saptamana 24-30 iunie 2019 aduce pentru Gemeni si Sagetatori vesti bune la locul de munca, iar pentru Balante o noua iubire. Capricornii vor face schimbari majore! Vezi ce au rezervat atrele fiecarei zodii in parte pentru ultima saptamana a lunii iunie