Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 24-30 iunie 2019 aduce pentru Gemeni si Sagetatori vesti bune la locul de munca, iar pentru Balante o noua iubire. Capricornii vor face schimbari majore! Vezi ce au rezervat atrele fiecarei zodii in parte pentru ultima saptamana a lunii iunie

- BERBECAveti inspiratia necesara sa incepeti un proiect nou, iar prietenii sunt fericiti ca pot sa va dea o mana de ajutor in acest sens. Analizați atent toti pasii, inainte de a lua o decizie.

- SAGETATOR – Esti in fata unui nou inceput care te duce spre o mare reusita. Nu te arunci totusi cu capul inainte fara sa gandesti bine ce ai de facut, ci iti stabilesti un program, o strategie clar conceputa de la care nu te vei abate. Te bazezi pe informatii certe si pe oameni de care esti sigur si…

- LEU: Mai mult decat prieteni Venus in Gemeni pana pe 3 iulie iti va lumina sperantele, visele si zona prieteniei. Dragostea poate fi gasita cu usurinta in grupuri, cluburi, zone sociale, in comunitatile frecventate unde esti cu prieteni. Mai poate fi gasita si in planurile si visele pe care le ai pentru…

- Horoscop. Gemenii ar putea primi semnale importante cu privire la sanatate, iar Racii ar fi bine sa renunte la agitatia obisnuita, la problemele nerezolvate din timpul saptamanii si la afacerile neterminate, amanand totul pana

- CAPRICORN – Trezeste-te un pic din visul in care te-ai retras de buna voie, ca sa nu traiesti intr-o minunata iluzie. Apar suficiente aspecte care iti atrag atentia unde e realitate si unde e visare. Da, e bine sa visezi uneori, dar de data aceasta esti impins intr-o directie care nu se transforma in…

- BERBEC Mentalul este vulnerabil astazi, astfel ca este posibil sa te necajeasca orice discutie. Multe persoane din anturajul apropiat vor dori sa vorbeasca cu tine sau sa te invite in calatorii pe distante scurte. Pe de alta parte este rost de a asimila informatii noi utile in segmentul profesional.…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de marțI, 14 mai 2019, horoscop prezentat de...