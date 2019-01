Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop dragostei 2019 pentru fiecare zodie: berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioara, balanța, scorpion, sagetator, capricorn, varsator, pești. Ce zodii iși gasesc iubirea, incep relații noi sau au haos in viața sentimentala Anul 2019 va fi mult mai bun din punct de vedere sentimental pentru absolut…

- Horoscop. Retrospectiva anului pe care o fac Gemenii acum are un efect mobilizator asupra lor, pentru ca reușesc sa scotai la lumina doar marile realizari. Finalul de an trezește in nativii din Fecioare noi vise, noi planuri pentru la anul.

- HOROSCOP BERBEC Oricat ai incerca sa ramai diplomat si amabil in mediul in care te afli, nu poti tolera la nesfarsit atitudinea agresiva a unora din jur. Te abtii pana la un punct sa nu ripostezi, sa nu raspunzi la atacuri, dar incearca sa nu folosesti aceleasi arme ale celor care te ataca,…

- Horoscop. Este o zi furtunoasa pentru Fecioare, cu multa agitatie, cu replici taioase, cu gesturi bruste. Lei sunt in compania adecvata pentru a se lupta pentru drepturile lor, pentru a arata cat de bataios si ambitios sunt, atunci

- Horoscop. Simtul artistic devine unul din criteriile care ii ghideaza pe Tauri pentru a face unele schimbari in viata lor. Desi ar fi suficiente motive de bucurie in jurul sau, pentru Fecioare anturajul e cel care strica atmosfera.

- Berbec Se anunta o zi plina din toate punctele de vedere, insa asta nu iti va consuma toata energia. Faci fata fara probleme tuturor sarcinilor care apar pe parcursul zilei si te vei bucura din plin de rezultate. Sunteți deschiși unor discuții purtate din suflet cu cineva apropiat dar intreaga zi veți…

- Horoscop. Orice lucru minunat are la baza un sacrificiu, si pentru acest lucru Gemenii merita sa faca astfel de gesturi ca sa poata duce mai departe ce au inceput. Nativii din Fecioare sunt mai sigur pe ei datorita roadelor concrete la care ajung azi.

- Nu este usor sa gasesti un barbat care sa fie exact asa cum îti doresti tu ori macar sa se apropie cât mai mult de idealul tau la acest capitol, însa și zodia joaca un rol important.