Horoscop, sâmbătă, 10 august 2019 Horoscop. Daca sunt singur, Gemenilor le bat gandul sa se implice intr-o dragoste de-o vara, iar Racilor ar fi bine sa faca in așa fel incat dupa ce au facut piața și restul cumparaturilor importante, sa mai Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- HOROSCOP BERBEC. Prefera zonele calde, cu climat tropical uscat. HOROSCOP TAUR. Se simt in largul lor primavara, cand ploua și simt mirosul profund al copacilor infloriți. HOROSCOP GEMENI. In mod straniu, Gemenilor li se potrivesc zilele furtunoase.

- Horoscop. Racilor li se recomanda sa caute mai multe metode de rasfaț pentru ca astrele ii vor susține sa gaseasca fondurile necesare sa o faca așa ca niciodata, iar pentru Balanțe, socoteala de acasa nu se va potrivi deloc cu cea

- Horoscop. Nativii din Balanța vor fi foarte romantici și cu capul in nori, iar nativilor din Pești este ziua in care petrec prea mult timp in fata oglinzii, gandindu-se la cum ar putea face sa arate mai bine.

- HOROSCOP BERBEC. Pot avea propuneri sau pur și simplu nu mai vor sa faca parte dintr-un angrenaj al lor și iși propun sa puna accent pe lucrurile care le fac bine, care le dezvaluie autenticitatea in raport cu lumea. HOROSCOP TAUR. Taurii au parte de o saptamana ghidata bine de un simț al…

- GemeniNici ei nu stiu cum, de unde si cand mai exact se va intampla minunea, dar da. Gemenii vor avea noroc de bani. Cel mai probabil veti ajunge la concluzia ca trebuie sa va schimbati locul de munca ori sa porniti o afacere proprie. S-ar putea sa fie greu la inceput, insa succesul va…

- Horoscop dragoste. Saptamana 15-21 iulie 2019 are semnificatii aparte din punct de vedere astrologic. Avem cea de-a doua eclipsa a verii, mai exact eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn de marti 16 iulie. Intreaga atmosfera a saptamanii se invarte in jurul acestui mare eveniment. Lunile pline…

- Intre 18 și 19 mai, dimineața, universul afectiv al Racilor va fi tulburat si pus la incercare de Luna Plina in Scorpion, care se va produce la inceputul zilei de 18 mai și le va suprasolicita sectorul emotional, care le va rascoli, celor mai mulți dintre ei, amintirile, dorintele, visele, neimplinirile,…