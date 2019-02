Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Rune cu Mihai Voropchievici. Mihai Voropchievici a dezvaluit care este zodia in horoscopul indian pentru toti nativii, dar si cu ce calitati vin acestea la pachet!In cadrul emisiunii „Adevaruri ascunse”, de la Antena 3 despre horoscopul indian. Care sunt nativii si calitatile lor cele mai de…

- Runele sunt semne grafice ale scrisurilor vechi ale popoarelor germanice. Sunt semnele care codifica grafic cuvintele cu puteri magice. Runele au decis destine, au inventat lumi si au nascut ritualuri. Din punct de vedere astrologic, fiecarui semn zodiacal ii sunt desemnate doua rune in functie de…

- Mihai Voropchievici a analizat fiecare zodie in parte, pentru a realiza horoscopul runelor. Iata ce ne așteapta pe fiecare in parte, in saptamana 18-24 februarie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici.

- Mircea Badea a avut parte de zi ghinionista, dupa ce a fost batut intr-un mall din București, din cartierul Berceni, chiar de Tedi, celebrul motociclist cu care se batuse și in trecut. Totul s-a petrecut in cadrul unui meci de kick-boxing, contra lui Teodor „Tedi” Emi, care l-a umilit pur și simplu.…

- Astrele le surand celor care au capacitatea de a crede in visele lor. Din martie, planetele se aliniaza pentru zodiile de apa, insa nici cele de foc sau de pamant nu sunt neglijate. Norocul ne surande tuturor, trebuie sa știm sa profitam de el. Numerologul și astrologul Mihai Voropchievici a prezentat,…

- Mihai Voropchievici a prezentat la emisiunea ”Adevaruri ascunse”, de la Antena 3, prognoza meteo din batrani pentru luna ianuarie. Potrivit numerologului, ne așteapta o vreme schimbatoare, cu ninsori, dar și ploi, cu zile foarte geroase și vant.

- Un moment incredibil s-a petrecut luni seara, la aniversarea a 65 de ani de scena, pe care actrița Tamara Buciuceanu – Botez i-a implinit: prezentatoarea TV Dana Chera (ex-Grecu) a ținut un discurs halucinant, primit cu multa uimire de audiența. Chiar la incheierea oficiala a Galei, dupa ce aplauzele…

- Anul 2019 vine cu schimbari majore pentru toate zodiile! Ce nativi sunt afectați cel mai rau, dar și ce trebuie sa faca pentru a se feri de ghinion aflam de la specialistul Mihai Voropchievici.