- HOROSCOP RUNE februarie 2019. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Adevaruri Ascunse”, previziunile pentru fiecare zodie, valabile pentru luna februarie.

- Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege. Iata care este mesajul saptamanii…

- Leu Cu sau fara noroc, Leo este și va fi intotdeauna steaua zodiacului. Un Leu se afla in lumina reflectoarelor indiferent unde se afla, fara a face prea mult efort in el. Ei au o personalitate magnetica și un caracter puternic. Este foarte ușor sa-ți placa un Leo, dar este la fel de ușor…

- Horoscop miercuri 28 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop miercuri 28 noiembrie 2018 – Berbec: Ai in fața o zi greu de gestionat prin faptul ca tu știi una, dar cand te confrunți cu cei din jur vezi ca și ei le știu pe ale lor și nu sunt deloc dispuși…

- BERBEC Indiferent de problemele pe care le ai, cei dragi te vor ajuta sa le depasesti cu brio. Ai alaturi de tine oameni care te iubesc cu adevarat si care nu te vor lasa la greu, iar aici este vorba si despre partenerul tau de viata. Relatia ta amoroasa este una foarte armonioasa si sanatoasa,…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse” previziunile runelor pentru saptamana 26 noiembrie - 2 decembrie. HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 26 noiembrie - 2 decembrie. Berbec - Trebuie sa fie pregatit pentru o suita…

- Berbec Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii…

