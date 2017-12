Horoscop pentru săptămâna 25 - 31 decembrie 2017: Ce zodii au tolba plină de noroc BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece in sufletul lor și care sunt sentimentele lor de fapt. Cu poate acestea, au nevoie sa de vindece inainte de a incepe o alta relație. GEMENI: Gemenii trebuie sa ia o decizie pe plan sentimental, in legatura cu relația pe care o au. Orice ar decide acum, vor avea parte de un nou inceput.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

