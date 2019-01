Stiri pe aceeasi tema

- Luna in Pesti te ajuta sa iti implinesti visele. Fie ca asta inseamna sa scrii o scrisoare Mosului sau sa stabilesti cu persoana iubita unde doriti sa mergeti in zilele libere, acum este momentul sa te ocupi de pregatirea sarbatorilor ce se apropie. Saptamana trecuta, Luna Noua in Sagetator te-a…

- Horoscop 9 decembrie Berbec Se contureaza vești din strainatate, pe teme discutate mai demult și care au ramas nelamurite sau neințelese pe deplin. Va fi foarte greu sa ințelegeți ce aveți de facut. Totuși intuiția va spune ca va urma o perioada extrem de grea. Planuri legate de intalniri…

- Horoscop dragoste 7 decembrie 2018. Sfârsitul de saptamâna vine cu dorinta teribila de fapte mari în amor. Asa ca nu mai stati pe gânduri. Horoscop dragoste 7 decembrie 2018 Berbec Mare atentie, dragi BERBECI, pana unde intindeti coarda intr-un conflict…

- Decembrie si ianuarie sunt luni capricioase si aduc vesti bune doar pentru dragoste, dar luna februarie va fi o perioada mult mai buna pentru cariere și pentru noi oferte de munca. Horoscopul iernii ne arata ca decembrie poate sa inceapa cu greutati financiare pentru unele zodii, care nu reușesc…

- BERBEC Vei avea foarte mult de munca in aceasta saptamana si, din pacate, nu vei castiga bani mai multi. Cu toate ca te simti neindreptatita pe moment, atunci cand vei vedea ca faci o treaba buna vei avea o satisfactie enorma. Uneori, banii nu inseamna totul, iar faptul ca cei din jur te privesc…

- Berbec Horoscop 6 noiembrie 2018 Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit ca ti se ofera…

- 1. Femeile din aceasta zodie au niste ochi superbi. Si nu e vorba de culoare, forma sau dimensiune, ci despre faptul ca sunt efectiv captivanti. Nu e de estetica aici, ci despre ceea ce simti atunci cand te uiti direct in ochii persoanei respective. Cand ai langa tine o astfel de femeie si te uiti…