Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Simulescu, astrologul DCNews a prezentat previziunile valabile pana pe 14 aprilie 2019, pentru fiecare zodie. Unul dintre nativi trebuie sa fie atent la bani. De asemenea, are mai multe șanse sa iși gaseasca un job.

- Daniela Simulescu colaboreaza cu DCNews și va prezenta, saptamanal, previziunile astrologice, horoscopul. In primul interviu acordat pentru DCNews, astrologul a lansat și previziuni electorale. In ceea ce privește alegerile prezidențiale, Daniela Simulescu susține ca ”Alegerile se vor produce…

- Ce înseamna sa fii cu adevarat loial într-o relatie? Pentru unii oameni este esential sa nu ai o aventura, dar pentru altii înseamna sprijin reciproc atunci când vine vorba de provocarile vietii.

- E ultima zodie din horoscop, dar nu e deloc cea din urma. Renumita pentru mintea sclipitoare și inteligența, zodia Pești este speciala, mai ales in plan amoros. Daca ești norocos sau norocoasa sa-ți fie partener de viața e ca și cum ai fi tras lozul norocos.

- ZODIA care are de luat DECIZII importante. Astrolog DCNews: Fiți mult mai atenți. Una dintre zodiile horoscopului ar trebuie sa fie mai atenta in perioada urmatoare. Are de luat niste decizii importante, iar astrologul DCNews, Ioan Burculeț, o sfatuiește sa fie mult mai atenta.

- ZODIA care cunoaște succesul. Astrolog DCNews: Veți avea protecție. Soarele rasare și pe drumul lor. Acești nativi vor cunoaște succesul absolut și beneficiaza de protecție, potrivit astrologului DCNews, Ioan Burculeț.

- Potrivit Antenei 3, saptamana viitoare urmeaza a avea o sedinta a Comitetului Executiv al PSD, in cadrul careia se va discuta si situatia creata dupa ce Olguta Vasilescu a anuntat ca isi retrage nominalizarea pentru Ministerul Dezvoltarii. Potrivit sursei citate, in momentul de fata se afla pe lista…

- Chiar daca este ziua in care sarbatorim iubirea, ei bine, va fi cea mai urata zi din viata unui nativ. Partenerul, persoana in care are cea mai mare incredere, il tradeaza chiar in aceasta zi.