- Venus (Balanța) careu Pluto Rx (Capricorn): probleme in paradis In cursul zilei de 1, Venus din Balanța traseaza un aspect tensionat de careu lui Pluto retrograd din Capricorn, indiciu cum ca lucrurile s-ar putea inrautați in acele relații care nu stateau tocmai bine. Unele tensiuni care mocneau…

- BERBEC 21.03-20.04: Nu mica va fi mirarea ca saptamana aceasta marcheaza un moment de cotitura, cand veti fi surprinsi de panica. Va faceti probleme ca aveti prea multe magazine de vizitat si prea multi bani de cheltuit? Nu e cazul. TAUR 21.04-21.05: Tema de ansamblu a urmatoarelor zile este…

- Prima jumatate a lunii septembrie sta sub semnul unui stellium in Fecioara, adica a unei aglomerari de aștri in acest semn, mai exact Soarele, Mercur, Venus și Marte. Pentru o zodie se activeaza Casa 11.

- Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si…

- Iata horoscopul saptamanal 12-18 august 2019, o saptamana fierbinte de-a dreptul cu cinci planete in semne de foc ! O singura scanteie poate declansa un incendiu, ceea ce inseamna ca privim o saptamana extrem de activa, dinamica, pasionala in care multe se pot intampla. Soarele, Mercur, Venus si Marte…

- Mercur revine la mersul direct prin Rac: trairi sub control In data de 1 a acestei luni, mersur se intoarce la mersul direct prin semnul Racului, motiv pentru care ne gestionam cu mai multa ușurința sentimentele și trairile la inceputul acestei luni. Sunt mai rare șansele in care acestea depașesc…

- Venus va intra in zodia Rac pe data de 3 iulie 2019, insa va parasi aceasta zodie destul de repede, pe data de 28 iulie 2019. Influența acestui tranzit este una remarcabila, pozitiva și benefica sufletului, fiecare zodie in parte fiind afectata intr-un anume sector de viața. Venus este planeta iubirii,…

- In ziua de 29 iunie, efort de stabilizare a relațiilor intre parinți și copii. Efortul este ambivalent; in cazul celor care au parinți in varsta, ințelegerea fiind dificila din motive de mentalitate, ințelegere sau de boala va fi nevoie de o alta abordare dar și de multa rezistența nervoasa. Intre 30…