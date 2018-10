Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii sunt obosiți de ceea ce fac, sunt obosiți de munca, sanatatea ar putea fi in pericol, și-ar dori sa evadeze, dar nu au timp și nici cum. Taurii s-ar putea sa aiba parte de furtuni in paradis, nu dau dovada ca iubesc necondiționat, sunt foarte multe discuții in care amesteca dragostea…

- Berbecii pot avea un an financiar bun. Sunt sustinuti financiar mai mult din august incolo, fiind o perioada lunga de doi ani si jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili si puternici si ca se pot sustine singuri si ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar,…

- Soarele și Luna se afla in Leu, semn zodiacal in care se afla și Nodul Nord, unul dintre pilonii Axei Destinului, care ”ne vorbește” despre menirea noastra și adevaratul destin.In Leu se afla și planeta Mercur, alaturi de asteroidul Pallas și, impreuna, ne indeamna sa ne facem ordine in ganduri,…

- "Berbecii trebuie sa tina cont ca vor avea parte de o incarcatura emotionala extraordinara. Se face lunina in relatii. Taurii au jupiter retrograd in casa a sasea a zodiei lor. Cei harnici vor fi premieati. Nativii acestei zodii trebuie sa fie atenti la sanatate. Gemenii sunt vizati…

- Previziuni karmice 16 – 22 iulie 2018. ZODIILE DE AER Gemenii vor descoperi in interiorul lor o forța pe care nu credeau ca o au. In felul acesta, nativii vor putea trece mult mai ușor peste unele situații delicate care altfel și-ar putea lasa amprenta asupra lor. Varsatorii nu se simt…