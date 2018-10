Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop Oana Hanganu. Afla ce ți-au pregatit astrele și daca iți surade norocul! Marte va ramane in Varsator pana la jumatatea lui noiembrie și va aduce o serie de oportunitați, dar și de provocari pentru toate zodiile.

- ”In 1924, fizicianul Boyd a descoperit accidental ca, daca se conecteaza scalpul unui subiect la un circuit electric oscilant de 100 MHz, se obtin sistematic capacitati telepatice si psihokinetice. Rezultate similare a obtinut si Maddock, in anul 1976, cu subiecti inconjurati de campuri electromagnetice…

- Marte, planeta acțiunii și a razboiului, reintra de astazi, 27 august 2018, in mers direct prin semnul Capricorn, dupa o perioada de aproape trei luni in care a retrogradat atat in Capricorn, cat și in Varsator. Marte va traversa in mers direct semnul Capricorn pana in data de 11 septembrie, moment…

- Planeta energiei crude, actiunii, a instinctelor primare Marte este planeta conducatoare a Berbecului dar si a Scorpionului. Numita dupa Zeul Razboaielor, Marte este o anomalie celesta cand vine vorba de miscarile retrograde, pentru ca se misca "inapoi" o data la 2 ani, unde ramane pentru o durata…

- Previziuni Urania pentru perioada 25 – 31 august 2018. Luna Plina in Pești. Berbec Intre 25 și 26 august dimineața, surprize neplacute de la prieteni. Unele cunoștințe pot vorbi, pot acționa intr-un fel care le va displace Berbecilor ori aceia vor trece prin clipe stranii de viața care se pot reflecta…

- Cancan iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 13 – 19 august 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 13 – 19 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Printre…

- In 1988, Paula Ivan a caștigat aurul in proba de 1.500 metri la Olimpiada de la Seul, iar recordul olimpic stabilit atunci este și astazi in picioare. La 30 de ani de la marea performanța, fosta atleta Paula Ivan a acceptat sa fie ambasadorul tradiționalei curse "15 Noiembrie" de la Brașov. "Ma bucur…