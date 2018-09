Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 8 septembrie 2018. Fecioarele au probleme de sanatate Horoscop 8 septembrie 2018 – Berbec Ai în fața o zi cu adevarat dificila, în care vei avea nevoie de toate rezervele de calm și bunavoința pe care le ai. Cele mai multe provocari pot veni de la…

- Horoscopul zilei de 30 august 2018 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 30 august 2018 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 30 august 2018 spune ca…

- Ce anunța horoscopul saptamanii 21-26 august 2018 pentru fiecare zodie:BERBECHoroscopul saptamanii 21-26 august 2018 pentru zodia Berbec le recomanda nativilor sa evite, pe cat posibil, calatoriile in ziua de luni sau sa iși pregateasca fiecare detaliu cu grija daca trebuie sa plece, totuși,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, iți prezinta horoscopul saptamanal pentru perioada 20 – 26 august 2018, pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul saptamanal pentru perioada 20 – 26 august 2018 vine cu sfaturi…

- TaurPrimești vestea unui diagnostic crunt, care te vizeaza fie pe tine, fie pe cineva drag, din familie. E o mare tristețe pe care o vei depași cu greu. Nu prea ai parte de sprijinul prietenilor, iar insingurarea aceasta nu iți face deloc bine, ci iți agraveaza și mai rau starea. ScorpionChiar…

- Pe data de 13 iulie, la 5:47 dimineața, Soarele și Luna iși dau intalnire in zodia Rac, la gradul 21, in conjuncție cu Ascendentul momentului și in opoziție perfecta cu Pluton din Capricorn. Vom fi inundați de o gama larga de trairi pe care le gestionam cu dificultate, fiindca acestea țașnesc din…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a prezentat, la Antena 3, horoscopul pentru saptamana 2 - 8 iulie 2018. HOROSCOP Berbec - pot fi geloși, dar au un mijloc de saptamana foarte bun. Au buna susținere și...