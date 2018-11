OMV Petrom, profit net de 2,67 miliarde de lei, in crestere cu 44%, la noua luni

Grupul OMV Petrom a raportat in primele noua luni ale anului in curs un profit net de 2,67 miliarde de lei, in crestere cu 44% fata de perioada similara din 2017, cand acesta a fost de 1,85 miliarde de lei, informeaza AGERPRES . Potrivit rezultatelor… [citeste mai departe]