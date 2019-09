Horoscop Minerva Septembrie 2019. Zodia care câştigă pe toate planurile, este luna ei fabuloasă Pe 9 septembrie, pe masura ce Mercur, Soarele și Marte fac o tripla conjuncție, un trigon cu Uranus retrograd, dar și un patrat cu Jupiter, aduc o mulțime de necunoscute, iar orizonturile tale se deschid și sper, ca iți dai seama cat de sigur ești de tine. Pe masura ce Soarele și Marte sunt inca aliați, Luna Plina din Pești din 14 septembrie, te atenționeaza la tensiunile create de Crucea mutabila deoarece se cristalizeaza o viziune care iți va dezvalui urmatorii pași. Nu ai toate raspunsurile, dar ia lucrurilepe rand. Elibereaza bagajul emoțional și ceea ce nu iți mai susține visele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

