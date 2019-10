HOROSCOP MINERVA. Mercur în trigon cu Neptun visător, se dezmorţesc relaţii, iar banii încep să curgă HOROSCOP MINERVABERBEC Ești concentrat pe interacțiuni emoționale. Ai in minte pasiunea și intimitatea, dar și in inima ta. Relația personala tinde sa ocupe rolul central. Poți lasa in urma prietenii sau persoanele dragi, dar o creștere financiara recenta, va face posibila o noua distracție. Daca vrei sa obți cele mai bune rezultate intr-o relație, este posibil sa fie nevoie sa cunoști aspectele acesteia. Posibil sa fie un dezechilibru al puterii in formatul sau actual. Deschide calea pentru discuții pe acest subiect și poți obține o conexiune mult mai buna. HOROSCOP Relațiile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop. Trigonul dintre Venus și Neptun iți confera grație, blandețe și multa imaginație nativilor din Balanța, iar Varsatorii simt ca nu mai au niciun obiectiv sau vreun control asupra vieții lor.

- Din cauza acelora care fac dragoste mai rau decat ca animalele, intr-un fel stupid, dezgustant, infernal, se produc razboaiele si epidemiile, deoarece ofera materiale energetice tuturor spiritelor doritoare sa faca rau umanitatii. Prin aceste acte, oamenii hranesc și intaresc spiritele decazute. Daca…

- Toti cititorii acestui articol stiu ca Pamantul are un satelit natural, Luna, care are un diametru de 3.474 km (Terra are diametrul de 12.742 km). Dar in sistemul nostru solar sunt 8 planete: Mercur, Venus, Pamant, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus si Neptun. Plus alte cinci planete pitice. Cati sateliti…

- Horoscop 10 septembrie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 10 septembrie 2019 - Berbec: Ar fi bine sa pornești in aceasta zi, chiar de dimineața cu cele mai bune intenții de care ești capabil, dar și cu multa rabdare și bunavoința. Horoscop 10 septembrie 2019 - Taur: Este o zi…

- In aceeasi zi, au loc doua aspecte astrale benefice de trigon : Mercur e in trigon cu Pluto iar Marte e in trigon cu Saturn. Al doilea moment de mare putere al saptamanii este ziua de sambata 14 septembrie : avem Luna plina in Pesti iar Mercur si Venus ies din Fecioara si ajung in Balanta ! Luna…

- Marte, Mercur, Venus si Soarele si-au dat rendez-vous in minutioasa Fecioara si ne seteaza lumea fiecaruia pe directii mai bine infipte in pamant, bazandu-ne pe responsabilitate, munca si meticulozitate ca sa obtinem succesul dorit. Norocul ii favorizeaza pe cei curajosi in aceasta saptamana si…