HOROSCOP MINERVA IULIE 2019. Agitaţie mare în Casa Iubirii, trigon Marte-Chiron. Previziuni detaliate pentru fiecare zodie Horoscop Minerva luna iulie 2019 – Caracteristica lunii iulie pentru fiecare semn se prezinta cam așa: Berbecul se concentreaza pe aspectele romantice, Taurului i se deschid noi orizonturi, Gemenii se gandesc incotro sa o ia, Leii urmaresc sa-și stabilizeze situația profesionala, Fecioarele iși propun un obiectiv pe termen lung, Balanțele se confrunta cu probleme de sanatate, Scorpionii se concentreaza pe probleme financiare, Sagetatorii nu trebuie sa mai viseze cu ochii deschiși, Capricornii sunt macinați de indoieli, Varsatorii iși revin emoțional și financiar iar Peștii vor trebui… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

