HOROSCOP Minerva, despre Mercur retrograd. Cum sunt zodiile afectate de fenomenul astral HOROSCOP. El a retrogradat in Pești, intr-un semn de apa. El nu are sentimente, el vorbește, el aduce informația, face schimb de idei, in aceasta ipostaza. Vremea capricioasa. HOROSCOP. Vine aceasta ipostaza a lui Mercur, este ca și cum am reseta un program de calculator, noi trebuie sa gasim soluția. Ne intoarcem. Suntem puși in fața unor situații pe care le-am trait, nu au fost bune, trebuie sa luam alte decizii. Pe 28, cand va ieși, cicilul se inchide de fapt pe 5 aprilie, mai sunt mici zbateri, dar este o lecție de viața pentru fiecare dintre noi. E singura planeta care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

